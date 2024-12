Yasin Mohamed: Woher kommt seine Narbe auf der Brust?

Ob bei „Kampf der Realitystars“, „Temptation Island“ oder „Love Island“ – Yasin Mohamed hat in zahlreichen Reality-TV-Formaten teilgenommen. Was den Fans wohl aufgefallen ist: Seine Narbe mittig auf der Brust. Was steckt eigentlich hinter dem Wundmal?

Yasin Mohamed hat an der Brust eine auffällige Narbe. Besonders bei „Kampf der Realitystars“ fiel diese immer wieder auf. Der Reality-TV-Star ist ein Frauenschwarm und viele Fans finden ihn heiß – das war es damals auch in Thailand bei den Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“. Deshalb zeigte er sich oft auch oben ohne. In der Zeit erhielt der 33-Jährige viele Fragen, was es mit seiner Narbe auf der Brust auf sich hat.

Das steckt hinter der Narbe von Yasin Mohamed

„Das ist eine Narbenüberbildung. Das nennt sich Keloid. Das ist, wenn Narben nicht verheilen“, verriet Yasin Mohamed damals in einer Fragerunde bei Instagram. Dabei handelt es sich um einen Gendefekt, bei dem die Haut zu gutartigen Narbenwucherungen neigt. Dieser äußert sich nicht nur an seiner Brust, sondern auch an seinen Ohren. „Deswegen habe ich auch so Mini-Ohren. Die wurden häufiger operiert, aber halb so wild“, erklärte Yasin Mohamed weiter.

Abgesehen von seinen TV-Auftritten steht Yashin Mohamed auch im Netz zu seiner Narbe. Immer wieder veröffentlicht der Influencer zahlreiche Schnappschüsse mit Badehose bei Instagram, auf welchen seine Narbe deutlich zu erkennen ist. Seine vielen Tattoos lenken jedoch auch ein wenig davon ab.

Das muss man über Yasin Mohamed wissen

Yasin Mohamed ist in München aufgewachsen. Sein Vater kommt aus Ägypten und seine Mutter aus den USA. Anfang 2019 wurde er offiziell in die Basketballmannschaft des FC Bayern aufgenommen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison im Jahr 2020 abgesagt – deshalb bewarb sich Yasin Mohamed bei der RTL-Realityshow „Temptation Island“. Seitdem nahm Yasin Mohamed an zahlreichen Reality-TV-Shows wie „Reality Shore“, „Kampf der Realitystars“, „The 50“, „La Familia House of Reality“ sowie „Love Island VIP“ teil und hat dort nichts anbrennen lassen.