TikTok-Star Dora Moono Nyambe stirbt mit nur 32 Jahren

Dora Moono Nyambe hatte im Netz eine riesige Community und begeisterte mit ihren Inhalten rund vier Millionen Fans. Doch nun ist der TikTok-Star im Alter von nur 32 Jahren verstorben.

Die bekannte Influencerin gab ihren Fans regelmäßige Einblicke in ihr Privatleben. Sie nutzte auch ihre Reichweite, um auf Nöte der Kinder in ihrem Heimatland Sambia aufmerksam zu machen. Doch nun gibt es traurige Nachrichten: Im Alter von 32 Jahren ist Dora Moono Nyambe verstorben.

„Mit schwerem Herzen verkünden wir den plötzlichen Verlust unserer geliebten Dora“

Auf Instagram wurde die traurige Todesnachricht verkündet: „Mit schwerem Herzen verkünden wir den plötzlichen Verlust unserer geliebten Dora. Sie wird als geliebte Mutter, Heldin, Friedensstifterin und außergewöhnliche Frau in Erinnerung bleiben“, heißt es in einem Statement.

Einen Tag später sollte bereits die Beerdigung stattfinden. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. In einem Video am 16. Dezember berichtete Dora Moono Nyambe von einer Beinverletzung – ob das auch mit ihrem Tod zu tun hat, ist unklar.

Dora Moono Nyambe kommt aus Lusaka und zog im Jahr 2019 in das Dorf Mapapa. Es handelt sich um eine Region, welche von Armut und fehlenden Bildungsmöglichkeiten geprägt war. Zudem leiden die Menschen an Hungersnot. Daraufhin gründete sie die Organisation Footprints of Hope. Unter anderem wurde damit eine Schule gebaut, in welcher rund 350 Schüler unterrichtet werden. Auch für den Schutz zahlreicher Mädchen vor Misshandlungen und Frühverheiratungen setzte sich die Influencerin ein. Mit Bildung oder Nahrung half Dora Moono Nyambe über 500 Kindern.

Ein zentraler Bereich ihres Engagements war die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Neben Aufklärung und Prävention setzte sie sich für strengere gesetzliche Regelungen ein, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen und Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Ein weiteres Anliegen von Dora Moono Nyambe war für die Förderung von Bildung. Sie kämpfte dafür, dass Mädchen in ländlichen Gebieten einen Zugang zu Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten erhalten, um ihre Chancen auf eine bessere Zukunft zu erhöhen.

Kurz vor ihrem Tod erklärte Dora Moono Nyambe in einem TikTok-Video: „Als ich anfing zu adoptieren, sagten die Leute, ich könnte das wegen meines Alters nicht und weil ich unverheiratet war.“ Die Fans reagierten fassungslos und entsetzt auf den plötzlichen Tod – in zahlreichen Kommentaren sprechen die User den Angehörigen ihr Beileid aus.