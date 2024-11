Jaxon Tippet: Fitness-Influencer stirbt mit nur 30 Jahren!

Es sollte eine Zeit der Erholung werden, doch für Jaxon Tippet wurde es die letzte Reise: Der Fitness-Influencer ist im Alter von nur 30 Jahren im Urlaub in der Türkei verstorben.

Jaxon Tippet war in Australien ein bekannter Fitness-Influencer. Zuletzt hatte er erst seinen 30. Geburtstag gefeiert – doch nun trauert seine Community. Denn Jaxon Tippet ist in seinem Türkei-Urlaub überraschend verstorben.

„Er war so eine wunderschöne Seele und hatte so einen positiven Einfluss auf die Welt“

„Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Jaxon am 10. November 2024 verstorben ist. Er war so eine wunderschöne Seele und hatte so einen positiven Einfluss auf die Welt“, teilte seine Familie in den sozialen Netzwerken mit.

Seine Angehörigen verkündeten wenig später auch die Todesursache – demnach sei der Influencer an einem Herzinfarkt verstorben. Der 30-Jährige hinterlässt seinen Sohn, welcher erst im Jahr 2023 geboren wurde.

Kurz vor seinem Tod feierte der Web-Star noch seinen 30. Geburtstag und teilte seine Lektionen. „Alt werden ist besser als die Alternative: jung sterben“ und „Alles, was am Ende wirklich zählt, ist, dass du geliebt hast“, schrieb er in den sozialen Netzwerken.

Laut VIP.de kämpfte Jaxon Tippet jahrelang mit seiner Sucht nach Steroiden – diese drohten, sein Leben zu zerstören. Mit mehr als 250 Steroidtabletten und Testosteronfläschchen wurde er im Jahr 2017 erwischt – daraufhin wurde er verhaftet. Zu einer Geldstrafe von rund 6.100 Australischen Dollars (circa 3.700 Euro) wurde er von einem Gericht verurteilt. „Es war die Hölle“, erklärte er einige Zeit später.

Aufgrund seiner Sucht hatte er im Leben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. „Ich habe dadurch meine Freundin verloren, ich habe dadurch fast meine Familie verloren. Ich wäre fast ins Gefängnis gekommen“, verriet er im Podcast „Good Humans“.

Seine Familie sammelt nun Geld, damit seine Überreste nach Australien überführt werden können. Bis zum 13. November kamen 50.000 Australische Dollar (fast 31.000 Euro) zusammen. Jaxon Tippet war ein gefragter Fitness-Influencer in Australien und hatte mehr als 280.000 Follower.