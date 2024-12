José de la Torre: Netflix-Star stirbt mit nur 37 Jahren

José de la Torre wurde vor allem durch die Rolle Iván in der Netflix-Serie „Toy Boy“ bekannt. Im Alter von nur 37 Jahren ist der Schauspieler jetzt an einer schweren Krankheit verstorben.

Im Juni wurde bei José de la Torre eine schwere Krankheit diagnostiziert, wie The Sun berichtet. Woran der Schauspieler jedoch genau litt, ist nicht bekannt. Die Diagnose hatte ihn jedoch gezwungen, der Öffentlichkeit den Rücken zu kehren.

Den Kampf gegen die Krankheit hat José de la Torre im Alter von nur 37 Jahren verloren und ist nun überraschend verstorben. Seit seiner Diagnose wurde der Netflix medizinisch intensiv betreut und musste sich wohl mehreren Untersuchungen unterziehen.

„Es bricht mir das Herz zu wissen, dass ich deine Stimme nie wieder hören werde“

Fans und Schauspielkollegen sind über die Todesnachricht erschüttert. „Es bricht mir das Herz zu wissen, dass ich deine Stimme nie wieder hören werde, aber ich werde weiter mit dir sprechen. Liebe dich unendlich, José“, schreibt Schauspielerin Luisa Martín bei Instagram. Auch Sängerin Lolita Flores zollte ihm Tribut.

Auch zahlreiche Fans bekunden in den sozialen Netzwerken ihr Beileid. „Er ist viel zu früh gegangen“, „Ruhe in Frieden! Ich wünsche der Familie viel Kraft“ oder „Ein weiterer strahlender Stern leuchtet am Himmel“ heißt es in den Kommentaren.

José de la Torre begeisterte sich schon in frühen Jahren fürs Kino. Laut The Sun sagte er in einem früheren Interview: „Von klein auf fand ich Trost im Kino – jedoch nicht unbedingt in der Schauspielerei, zumindest nicht am Anfang.“

Als Kind schaute er teilweise stundenlang Filme und setzte sich damit dann später intensiv auseinander – was den Einstieg in die Schauspielbranche vereinfachte. Neben der Netflix-Serie „Toy Boy“ stand er unter anderem für die Produktionen „Vis a Vis: Das Oasis“ oder auch „Amar es para siempre“ vor der Kamera.