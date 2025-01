TikTok-Star David Humphlett überlebt Klapperschlangenbiss dank 88 Spritzen

Der amerikanische TikTok-Star David Humphlett wäre beinahe am Biss einer hochgiftigen Diamant-Klapperschlange gestorben. Dank 88 Spritzen konnte das Leben des Influencers gerettet werden.

David Humphlett, welcher besser bekannt unter dem Namen David Orin ist, produziert oft gefährlichen Content mit Wildtieren. Dabei bringt sich der Influencer oft in brenzlige Situationen. Als der Influencer ein neues Video drehen wollte, wurde er plötzlich von einer Klapperschlange ins Schienbein gebissen.

„Ich bin erledigt. Bald werde ich nicht mehr gehen können“

In einem Video erklärte David Humphlett, dass er das Tier nicht gesehen habe. Dennoch reagierte er zunächst gelassen: „Ich bin erledigt. Bald werde ich nicht mehr gehen können.“ Der Influencer wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht – dort begann für ihn eine Tortur. Denn er bekam eine Spritze mit dem Gegengift nach der anderen.

Zunächst hatten die Spritzen nicht den gewünschten Erfolg und der TikTok-Star dachte sogar, dass er stirbt oder sein Bein amputiert werden müsste. Das ist glücklicherweise nicht eingetreten – sowohl sein Leben als auch sein Bein konnten nach unglaublichen 88 Spritzen gerettet werden. Der gläubige David Humphlett dankt Gott, dass er überlebt hat.

Trotz der Nahtoderfahrung will der Influencer weiter Videos mit Wildtieren drehen. „Ich liebe Schlangen. Schlangen sind wunderbare Tiere, die von Gott geschaffen wurden“, verteidigt der 25-Jährige den Klapperschlangenangriff im Netz.

Er gibt vor allem den Menschen die Schuld, welche falsch mit Tieren umgehen: „Unfälle passieren. Sei einfach wachsam und trage ein Paar Schlangenstiefel (die großen, die vor Bissen schützen!), wenn du dich in einem dichten Lebensraum aufhältst! Schlangen lassen dich in Ruhe, wenn du sie in Ruhe lässt und schlagen nur aus Angst zu oder wenn sie dich als Bedrohung wahrnehmen.“

Trotz der oft brenzligen Situationen stehen die Fans hinter ihm. „Ich habe gesehen, wie du in der Vergangenheit mit Giftschlangen herumgespielt hast und dachte: ‚Mann, der Junge wird irgendwann erwischt und hat es verdient, weil er unvorsichtig war.‘ Aber ich habe gesehen, wie du gewachsen bist und dich zu einem Profi entwickelt hast, und es tut mir so leid, dass das passiert ist“, schreibt beispielsweise ein User in den Kommentaren.