TikTok-Star Beandri Booysen stirbt mit nur 19 Jahren!

TikTok-Star Beandri Booysen ist mit nur 19 Jahren verstorben. Das gaben ihre Eltern auf Facebook bekannt. Beandri litt an der seltenen Krankheit Progerie – dabei altern Kinder viel zu schnell.

Beandri Booysen wurde mit dem Hutchinson-Gilford-Progerie-Syndrom geboren – eine Krankheit, die zu einer schnellen Alterung führt. Weil sie zudem an Osteoporose leidet, hatte die Südafrikanerin eine durchschnittliche Lebenserwartung von nur etwa 14 Jahren.

Beandri Booysen hatte erst vor rund zwei Monaten eine Operation am Herzen und wollte mit ihrer Familie nochmal einmal Weihnachten feiern – der Wunsch wurde ihr nicht erfüllt. Im Alter von 19 Jahren ist die Südafrikanerin am 18. Dezember 2024 verstorben.

Trotz der geringen Lebenserwartung hat sie nie aufgegeben und wurde mit ihren rund 270.000 Followern bei TikTok zu einer Internet-Persönlichkeit und war zu einer Inspiration für viele Fans geworden. Sie wollte anderen Menschen, die eine schwere Zeit durchmachen, Mut machen. Den Kampf gegen die Krankheit hat sie nun verloren.

„Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Beandri bekannt“

Mit emotionalen Worten würdigte Mutter Bea ihrer Tochter: „Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Beandri bekannt, einer der beliebtesten und inspirierendsten jungen Frauen Südafrikas, die immer Hoffnung und Freude ausstrahlte. Sie war bekannt für ihre lebhafte Persönlichkeit und ihr ansteckendes Lachen. Zudem war Beandri die letzte Überlebende des Landes, die mit der seltenen Erbkrankheit Progerie lebte. […] Sie hat nie aufgehört zu kämpfen.“ Zeitnah soll es eine Gedenkfeier geben.

Laut The Sun hatte sie zu Beginn des Jahres in einem Interview gesagt: „Ich lebe seit meiner Geburt mit Progerie und bin daran gewöhnt. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, mit allen Herausforderungen umzugehen. Ich stelle mich allem, was Gott in mein Leben bringt, und ich danke meiner Familie für die Stärke und Unterstützung, indem sie mich als ‘normales’ Kind erzogen hat.“ Und weiter: „Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass jeder auf seine eigene Art und Weise anders und einzigartig ist.“