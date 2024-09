TikTok-Follower sollen sie aus dem Knast holen: „Hartz und herzlich“-Doreen wegen 2200 Euro hinter Gittern!

Doreen L. und Sohn Maik-Maurice waren rund ein Jahr in der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ zu sehen. Nun sitzt die Protagonistin im Frauenknast – TikTok-Follower sollen sie aus dem Gefängnis holen.

Bei der Staffel aus Sachsen-Anhalt stand Mama Doreen L. mit Sohn Maik-Maurice vor der Kamera. Der Ton von Doreen L. war schon immer ziemlich rau. Doch dann kam es zum Eklat: Ihr Sohn soll sie bestohlen haben – daraufhin rief sie die Polizei und erstattete eine Anzeige. „Ich wusste nicht, dass Maik internetsüchtig ist. Und während ich bei meiner Freundin Mone zum TV-Dreh war, hat er mein Geld geklaut“, sagte sie damals. Auch mit den Nachbarn kam es immer wieder zum Ärger. „Die waren eifersüchtig, haben mich bedroht“, sagt Doreen L. laut der Bild-Zeitung.

Das hat Doreen nicht auf sich sitzen lassen und warf mit Beleidigungen um sich – auch im Netz. In zwei Fällen wurde Doreen L. schließlich vom Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen (unter anderem wegen Bedrohung) zu einer Geldstrafe von 2.200 Euro verurteilt (Az. 6 Cs 393 Js 1199/24).

„Ich wollte die Strafe abzahlen, fand aber keinen Job und hatte kein Geld“

Da der „Hartz und herzlich“-Star die Geldstrafe nicht zahlen konnte, rückte die Polizei in der Gemeinde Petersberg (Saalekreis) an – es klickten die Handschellen. Doreen L. muss die Strafe nun im Frauenknast absitzen. 100 Tage soll Doreen L. hinter Gittern bleiben. „Ich wollte die Strafe abzahlen, fand aber keinen Job und hatte kein Geld“, meldet sich die TV-Persönlichkeit in der Bild aus der Justizvollzugsanstalt „Roter Ochse“ in Halle.

TikTok-Follower sollen Doreen L. aus dem Knast holen

Neben den ganzen Streitigkeiten war Doreen L. vor allem bei TikTok sehr aktiv – dort postete sie immer wieder Clips zu ihren Vögeln. Nun hofft der „Hartz und herzlich“-Star auf die Unterstützung ihrer Fans: „Wenn das Geld für meine Strafe zusammenkommt, kann ich sofort das Gefängnis verlassen. Ich werde mich bei allen Spendern bedanken.“

Dreharbeiten für „Hartz und herzlich“ mussten abgebrochen werden

Schon während der Dreharbeiten für die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ kam es immer wieder zum Zoff. Viermal rückte die Polizei an, sieben Strafanzeigen wurden aufgenommen. „Es gab insgesamt vier Polizeieinsätze in der Zeit. Ich habe sieben Strafanzeigen erstattet. Das wurde mir alles zu viel“, erklärte die überforderte Mutter damals. Als die Auseinandersetzungen mit Doreen L. und ihrem Sohn sowie den Nachbarn eskalierten, wurden sogar die Dreharbeiten abgebrochen.

Trauriger Höhepunkt: Maik-Maurice soll die Kontrolle verloren und Doreens Fernseher zerstört haben. Vor dem Gefängnis-Aufenthalt lebten die beiden schon nicht mehr zusammen. „Wir sehen uns unsere Folgen nicht zusammen an, wie wir uns das vorgenommen hatten“, so Doreen L.