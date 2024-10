Nach Hochzeit hinter Gittern: Rapper 18 Karat zeugte ein Kind im Knast

Rapper 18 Karat bekommt ein Knast-Kind! Der Musiker hat ein Baby mit seiner Frau Maya im Gefängnis gezeugt. Zuvor hat sich das Paar hinter Gittern das Ja-Wort gegeben.

Liebe kennt keine Grenzen – das beweisen Rapper 18 Karat und seine Ehefrau Maya. Die beiden haben sich hinter Gittern das Ja-Wort gegeben – mit Brautkleid, Schleier und Hochzeitskuss. Die Liebe wird nun mit einem Kind gekrönt – welches im Knast gezeugt wurde.

Maya über den Sex hinter Gittern: „In dem Raum befanden sich ein Bett aus Holz mit einer Gummimatratze und ein kleiner Abstelltisch, auf dem Kondome, Gleitgel und Shampoo standen. Da man absolut nichts mitnehmen darf, stellen die dies dort netterweise zur Verfügung“, berichtet sie bei Instagram. In der Zärtlichkeitszelle gab es regelmäßige Treffen – die Kondome blieben unbenutzt.

18 Karat und Maya werden Eltern – gezeugt wurde das Kind im Knast

Nun hat es endlich mit dem Nachwuchs geklappt. „Wir haben es eineinhalb Jahre versucht. Wir hatten durch die Umstände nur eine einzige Chance im Monat den richtigen Tag zu treffen. Und wie das Schicksal es so wollte, hat es beim aller letzten Langzeitbesuch und passend zu seinem Geburtstag geklappt“, erzählt Maya in dem sozialen Netzwerk.

Laut Medienberichten haben sich die beiden vor rund drei Jahren kennengelernt. „Wir waren JEDEN Tag und JEDE Nacht zusammen seit unserem ersten Treffen, gar nichts konnte uns zwei trennen“, hat der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Ivo Vieira Silva heißt, damals bei Instagram verlauten lassen.

Wann kommt das Baby auf die Welt?

Derzeit sitzt der 39-Jährige wegen Drogenschmuggels eine Haftstrafe ab. Trotzdem bestreiten die beiden gemeinsam ihren Weg – von der Hochzeit bis zum Baby. Das Kind soll nächstes Jahr im Juni zur Welt kommen – zum Entbindungstermin wird 18 Karat noch nicht entlassen. Seine Frau teilte jedoch mit, dass er wohl bei der Geburt dabei sein darf.

In den ersten Monaten wird das Baby seinen Vater selten sehen. „Schwanger bin ich lieber alleine, hört sich blöd an, aber ich weiß, dass meine Hormone in der Zeit komplett durchdrehen und ich nicht ich selbst bin. Das erste Jahr von dem Kind, ist auch mit die größte Herausforderung, nachts aufstehen und schlaflose Nächte … Ich bin da einfach lieber alleine, von daher passt das sehr gut für uns“, meint Maya.