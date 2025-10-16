Tiefkühl-Trick hilft beim Knacken von Nüssen

Frisch geknackt schmecken Nüsse besonders aromatisch. Steht allerdings kein Nussknacker zur Verfügung, kann der Tiefkühl-Trick weiter helfen. Denn damit kommt man leichter an die Nusskerne.

Wer beim Knacken von Hasel-, Wal- oder Erdnüssen auf ein besonders hartnäckiges Exemplar stößt, muss sie nicht unbedingt wegwerfen – auch dann nicht, wenn kein Nussknacker vorhanden ist. Denn es gibt einen genialen Hack, welcher das Knacken von Nüssen zum Kinderspiel macht.

Nüsse, welche sich nicht knacken lassen, sollten rund eine Stunde in das Gefrierfach gelegt werden. Denn die Struktur der Schale ändert sich durch die Kälte – die Nuss lässt sich anschließend sehr einfach knacken. Besonders bei Walnüssen hilft der Tiefkühl-Trick. „Das kann helfen, wenn die Nüsse schwierig zu knacken sind. […] Nach einer Stunde verändern die Minusgrade die Struktur der Schale – und danach lässt sich fast jede Nuss knacken“, sagt Harald Seitz vom Verbraucherinformationsdienst aid in Bonn gegenüber t-online.

Es gibt noch eine weitere Methode – diese nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch. Nüsse oder Mandeln mit Schale können etwa einen Tag lang in Wasser eingeweicht werden. Per Hand durch Zusammendrücken lassen sich diese weiter öffnen.

Nüsse knacken ohne Nussknacker

Hat man keinen Nussknacker zur Hand, aber dafür eine gut bestückte Werkzeugkiste? Die Nüsse kann man auch mit einer Zange oder einem Schraubstock knacken – das gilt beinahe für alle Sorten.

Eine Ausnahme sind jedoch Macadamia-Nüsse – dafür wird ein spezieller Öffner benötigt. Deshalb wird empfohlen, dass man diese Nüsse ohne Schale kauft. Denn diese Sorte besitzt die härteste Nussschale der Welt und erfordert deshalb einen hohen Druck. Eine weitere Variante ist der Einsatz von Nussknackern mit Schraubgewinde.

Nüsse haben einen hohen Fettgehalt – aber sind sehr gesund

Der Fettgehalt liegt je nach Sorte zwischen 40 und 70 Prozent. 100 Gramm hätten im Schnitt etwa 600 Kilokalorien – das ist fast eine Hauptmahlzeit. Und dennoch sind sie extrem gesund! „Sie haben eine gute Fettsäurezusammensetzung, denn sie enthalten einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren“, erklärt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu t-online. Diese sollen Herzkrankheiten vorbeugen. Zudem haben sie Ballaststoffe, Proteine sowie Vitamine und Mineralstoffe.

Der regelmäßige Verzehr von Nüssen kann auch Diabetes-Typ-2 und chronische Erkrankungen vorbeugen. Die kognitive Leistungsfähigkeit bei älteren Menschen kann gestärkt werden, wie aus mehreren Studien hervorgeht. Eine tägliche Handvoll Nüsse (ca. 25 g) wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen, um von den positiven Effekten zu profitieren. Menschen mit einer Nussallergie sollten Nüsse jedoch strikt meiden.