„The Real Housewives of Munich“: Diese High-Society-Ladies sind dabei!

Der Reality-Hit kommt nach Deutschland: Die Streamingapp RTL+ zeigt „The Real Housewives of Munich“ ab Juli. In der neuen Show gibt es einen exklusiven Einblick in das Leben von Münchens schillerndsten High-Society-Damen.

Sie sind charismatisch, extrovertiert und unterhaltsam – und natürlich wohlhabend. Sie zeigen gerne ihren Luxus und nehmen die Zuschauer mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. In der neuen Show „The Real Housewives of Munich“ wird es sicher nicht langweilig. In der Reality-Serie geht es um sechs High-Society-Damen.

Das sind die High-Society-Ladies von „The Real Housewives of Munich“

Carina

Beruf: Mutter, Geschäftsfrau

Alter: 33

Beziehungsstand: verheiratet

Kinder: eine Tochter

Carina ist eine 33-jährige Mutter und Ehefrau mit einer klaren Vision und einem starken Antrieb, die Welt der Gesundheitsvorsorge zu verbessern. Sie strahlt eine ruhige Entschlossenheit aus, die von einem tiefen Verständnis für die Bedeutung von ganzheitlicher Gesundheit getragen wird. Ihr Charakter ist geprägt von Einfallsreichtum, Entschlossenheit und Mitgefühl.

Als Business Owner der Firma „Health Standard Solutions“ ist Carina eine Führungspersönlichkeit, die es versteht, ihr Team zu motivieren und zu inspirieren. Sie ist nicht nur eine visionäre Geschäftsfrau, sondern auch eine einfühlsame Anführerin, die die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen ernst nimmt.

Carina wurde nicht in den Schoß des Luxus geboren; sie stammt aus normalen Verhältnissen. Von klein auf hat sie gelernt, den Wert harter Arbeit zu schätzen. Jeder Erfolg, den sie erreicht hat, war das Ergebnis von Fleiß, Ausdauer und einer unbändigen Entschlossenheit. Diese Erfahrungen haben sie geprägt und ihr eine tiefe Wertschätzung für die Bedeutung von Eigeninitiative und Beharrlichkeit vermittelt. Sie kennt die Herausforderungen, die mit einem Leben ohne finanzielle Sicherheit einhergehen, und diese Erkenntnisse haben sie dazu inspiriert, hart für ihre Ziele zu arbeiten und niemals aufzugeben.

Trotz ihrer geschäftlichen Verpflichtungen findet Carina stets Zeit für ihre Familie. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem 9 Monate alten Kind sowie ihren zwei Hunden Walli und Bruno genießt sie die kleinen Freuden des Lebens. Carina besitzt ein charmantes Wesen und eine positive Ausstrahlung, die Menschen um sie herum anzieht. Sie ist eine Frau, die in jeder Situation das Beste sieht und ihre Umgebung mit Optimismus und Lebensfreude erfüllt. Mit ihrer offenen Art und ihrem Sinn für Humor sorgt Carina für gute Stimmung in der Gruppe und bringt Menschen unterschiedlicher Charaktere zusammen.

Insgesamt ist Carina eine inspirierende Persönlichkeit, die durch ihre Lebenserfahrungen geprägt ist und ihre Werte und Überzeugungen fest im Herzen trägt. Sie ist eine Frau, die nicht nur nach persönlichem Erfolg strebt, sondern auch anderen Menschen helfen möchte, ihr volles Potenzial zu entfalten und ein erfülltes Leben zu führen.

Lili

Beruf: ehem. Unternehmensberaterin

Alter: 38

Beziehungsstand: verheiratet

Kinder: eine Tochter (5)

Als ehemalige Unternehmensberaterin hat Lili bewusst ihre Karriere hinter sich gelassen und sich entschieden die Priorität auf ihre Familie zu legen. Trotz dieser Entscheidung ist es ihr wichtig, beruflich aktiv zu bleiben und weiterhin ihre Ziele zu verfolgen. Aus diesem Grund plant und managed Lili einige Familienprojekte.

Trotz ihres finanziellen Erfolgs und ihres gehobenen Lebensstils bleibt Lili bodenständig und möchte den Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, dass sie die schönen Dinge im Leben zu schätzen weiß.

Sie ist eine starke und taffe Frau, die konsequent ihre Ziele verfolgt. Ihr offener und extrovertierter Charakter ermöglicht es ihr, leicht neue Freundschaften zu schließen und auf Menschen unterschiedlicher Charaktere zuzugehen.

Sie pflegt einen eleganten Kleidungsstil, der ihre starke Persönlichkeit und ihren Sinn für Ästhetik unterstreicht. Doch eins kann Lili absolut nicht ab: Unehrlichkeit, und wenn Menschen sich für etwas Besseres halten.

Seher

Beruf: Immobilienkauffrau und Ambassador für Frauennetzwerke und Werbepartner

Alter: 38

Beziehungsstand: geschieden

Kinder: eine Tochter

Seher hatte schon immer den großen Traum, eine glückliche Familie zu gründen. Und sie glaubte vor knapp acht Jahren diesen Traum verwirklicht zu haben, bis sie misstrauisch wurde und herausfand, dass ihr Mann eine Affäre führte. Luxus ist zwar schön, aber ihre Unabhängigkeit und ihr Stolz sind ihr deutlich wichtiger. Sie schmeißt ihren Mann aus dem gemeinsamen Penthouse und lebte nun mit ihrer Tochter alleine. Danach reicht sie die Scheidung ein. Sie hat sich mit der Tatsache intensiv auseinandergesetzt und pflegt nun eine gute Elternbeziehung zu ihrem Exmann und arbeitet mit ihm gemeinsam an der Freude ihres Kindes. Die Spiritualität und der Sport haben sie dabei unterstützt, ein neues glückliches und unabhängiges Leben zu kreieren. Seitdem arbeitet sie wieder in ihrem gelernten Beruf als Immobilienkauffrau und ist als Ambassador und Model das Gesicht für verschiedene Unternehmen. Seher ist eine toughe, sympathische und energiegeladene Single Mom, die trotz ihres Wohlstands hart arbeitet, es liebt mit spannenden Menschen unterwegs zu sein, und genau weiß, dass Loyalität und Charakter wichtiger sind als Geld.

Natalie

Beruf: Profi im Immobilienbereich

Alter: 37 (forever 29)

Beziehungsstand: looking for my forever valentine (solange ich nicht verheiratet bin suche ich nach der großen Liebe)

Kinder: 2 future kids

Natalie, die Neue in München – für die Liebe nach München gezogen. Ihr größter Traum und Wunsch ist einen tollen Mann mit alten Werten, einen Verlobungsantrag, danach die große Hochzeit am Meer und direkt zwei wundervolle Kinder. Wenn Natalie in einen Raum reinkommt, strahlt die Sonne. Sie liebt die Aufmerksamkeit und Menschen zu verzaubern.

Das Sternchen aus der Immobilienbranche wird stets von ihrer bezaubernden Mini Maltipoo Dame Sissi begleitet. Ihren Superbody formt sie durch personal training, viele Spaziergänge auf der Maximilianstrasse und durch Tanzen auf den Münchner Laufstegen und Tanzflöchen. Die Fashion Liebhaberin kommt ursprünglich aus der Modestadt Düsseldorf ist aber mittlerweile aus der Münchner Schickeria nicht merhr wegzudenken. Wie beschreiben Natalies Freunde sie: „Natalie ist der Blubber in unserem Champagner.“

Pegah

Beruf: Office Managerin

Alter: 31

Beziehungsstand: verheiratet

Kinder: keine, aber schon in Planung

Pegah erlebt in ihrer Kindheit den sozialen und finanziellen Aufstieg ihrer aus dem Iran stammenden Eltern mit und das prägt sie für den Rest ihres Lebens. Die Familie bringt es zu gewissem Wohlstand und kann sich dadurch viele Statussymbole leisten. So kann jeder sehen, dass Pegahs Familie es geschafft hat.

Mit 19 fängt Pegah an zu arbeiten. Pegah und ihr Partner André geben sich das Jawort und das Paar versucht jede freie Minute miteinander zu verbringen. Pegah arbeitet in Teilzeit bei André in der Kanzlei, Sport gibt es nur zu zweit und ansonsten verreisen sie sehr oft zusammen. Aktuell ist es Pegahs größter Wunsch, bald schwanger zu werden.

Charakterlich ist Pegah ein offener, herzlicher und temperamentvoller Spaßvogel, der sich zwar ein luxuriöses Leben leistet, aber gleichzeitig ein großes Herz hat. Sie wird zwar nicht automatisch zur Lästerschwester, reagiert aber deutlich, wenn andere über sie reden.

Joana

Beruf: Designerin

Alter: 46

Beziehungsstand: ledig

Kinder: keine

Joana ist eine renommierte Modedesignerin und Künstlerin, die mit ihren Kreationen die Grenzen zwischen Mode und Kunst fließend macht. Bekannt für ihre tragbaren Entwürfe und innovativen Ansätze hat sie sich einen festen Platz in der deutschen Modeszene erarbeitet.

Geboren und aufgewachsen in Rumänien, zog Joana in ihrer Jugend nach München, wo sie ihre Leidenschaft für Mode und Kunst weiterverfolgte. Ihr Hintergrund und ihre multikulturellen Einflüsse spiegeln sich in ihren Arbeiten wider, die oft eine Mischung aus traditionellen und modernen Elementen darstellen.

Zudem ist Joana u.a. Eigentümerin der jungen Marke / des Ladengeschäfts „Be Glamorous by Joana“, unter der tragbaren Eleganz für den Alltag im Herzen Münchens verkauft wird.

Neben ihrer Tätigkeit als Modedesignerin ist Joana auch eine kreative Künstlerin. Ihre neuesten Werke basieren auf historischen Briefmarkenmotiven, die sie künstlerisch weiterentwickelt. Diese Kunstwerke werden in mehreren Galerien und online präsentiert. Sie sind ebenso facettenreich und faszinierend wie ihre Modekreationen und zeigen ihre Vielseitigkeit und Kreativität.

Im Jahr 2024 wird Joana auch in unterhaltsamen Reality-Formaten zu sehen sein, in denen ihre inspirierende Art einem breiteren Publikum präsentiert wird. Wir sind gespannt, was diese faszinierende Frau noch alles auf die Beine stellen wird. Privat ist Joana seit Jahren in einer glücklichen Beziehung mit Michael Ryl.