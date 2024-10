„Promi Big Brother“ 2024: Diese Kandidaten sind dabei

Es geht wieder los: In SAT.1 startet am 07. Oktober die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Elena Miras wird in der Show auf ihren Ex Mike Heiter treffen. Das sind alle Kandidaten…

Das sind die Kandidaten bei „Promi Big Brother“

Elena Miras (32)

Reality-Ikone

Elena Miras wuchs in der Nähe von Zürich auf und hat spanische Wurzeln. Sie erlangte erstmals Bekanntheit durch ihren Sieg bei „Love Island“ im Jahr 2017. In der Show traf sie auf Mike Heiter, mit dem sie anschließend eine Beziehung führte. Ihre gemeinsame Tochter Aylen kam 2018 zur Welt. Nach einer turbulenten Beziehung gaben die beiden im September 2020 die Trennung bekannt. Elena nahm bereits an zahlreichen Formaten teil und ist aus der Reality-Unterhaltung nicht mehr wegzudenken. Elena trifft mit ihrem Einzug bei „Promi Big Brother“ auf ihren Ex-Freund Mike Heiter – und seine aktuelle Freundin Leyla Lahouar.

Leyla Lahouar (28)

Reality-Star und Influencerin

Leyla Lahouar wagte 2022 den Schritt in die Öffentlichkeit als sie an der RTL-Show „Ex on the Beach“ teilnahm. Dort sorgte sie für einen Eklat: Sie schlug ihren Ex-Freund Teezy und wurde aus der Show geworfen. Es folgten weitere Reality-TV-Auftritte bei „Der Bachelor“, „Bachelor in Paradise“ (2023) und „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ (2024). Im Dschungelcamp erlangte Leyla durch die Dreiecksgeschichte mit Mike Heiter und dessen Ex Kim Virginia deutschlandweite Bekanntheit. Im März machte sie ihre Beziehung zu Mike öffentlich. Jetzt ziehen sie als erstes Paar bei „Promi Big Brother“ ein.

Sarah Wagner (28)

Wildcard-Gewinnerin und Social-Media-Star

Sarah Wagner ist Influencerin und ein Teil des TikTok-Duos „Laberrhabarber“. Gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian postet die 28-Jährige auf dem Kanal hauptsächlich Comedy- und Reise-Inhalte. Anfangs war TikTok für die beiden nur ein Hobby, während der Corona-Pandemie gewannen die Videos an Popularität, so dass Sarah und ihr Freund ihre Berufe in der Pflege aufgaben, um sich voll auf die Influencer-Karriere zu konzentrieren. Im Jahr 2021 beschloss das Paar nach Mallorca auszuwandern und wurde dabei von „Goodbye Deutschland“ begleitet, was ihre Bekanntheit weiter steigerte. Mittlerweile leben die beiden wieder in Deutschland und teilen ihr Leben mit mehr als einer Million Followern auf TikTok.

Alida Kurras (47)

Moderatorin und „Big Brother“-Legende

Alida Kurras ist eine echte „Big Brother“-Legende: Sie nahm im Jahre 2000 an der zweiten Staffel der Reality-Show teil und verbrachte 106 Tage im Container, bis sie an Silvester als Siegerin hervorging. Nach ihrem Sieg blieb sie dem TV-Geschäft treu und war als TV-Moderatorin unter anderem beim Call-In-Sender 9Live und bei ProSieben zu sehen. Aktuell moderiert Alida beim Teleshoppingkanal Channel21. Gemeinsam mit ihrem Partner Sascha Schlichte brachte die „Big Brother“-Legende 2018 eine Tochter zur Welt. Jetzt kehrt sie dahin zurück, wo ihre Karriere vor 24 Jahren begann – in den Container des großen Bruders.

Matze Höhn (28)

Reality-Darsteller und Content Creator

Matze Höhn gelang der Durchbruch 2017 in seiner Rolle als Pascal in der Daily-Soap „Berlin – Tag & Nacht“. Am Set lernte er seine Kollegin Jenefer Riili kennen und lieben – die beiden waren von 2018 bis 2020 liiert und krönten die Beziehung mit einem gemeinsamen Sohn. Nach der Trennung nahm das Ex-Paar an „Prominent getrennt“ teil. Inzwischen ist der 28-jährige Content Creator wieder vergeben und teilt sein Liebesglück auf Social Media. Im Juni 2024 folgte die Hochzeit.

Bea Peters (42)

Promi-Reporterin

Bea Peters wurde in den 2000ern als Promi-Reporterin bekannt. Dabei sorgte sie nicht nur hinter der Kamera, sondern auch davor für zahlreiche Schlagzeilen. 2002 nahm sie an der RTL-Sendung „Der Schwächste fliegt“ teil und erhielt dafür den „Raab der Woche“ bei „TV total“. Als Promi-Reporterin ist sie bestens vernetzt und kennt den heißesten Gossip aus der Welt der Schönen und Reichen. In ihrer Zeit als Chefreporterin bei der „BILD“ hat sie sogar schon echte Hollywood-Ikonen interviewt. Heute hat sie dem Journalismus den Rücken gekehrt und lebt das völlige Jetset-Leben.

Jochen Horst (63)

Schauspieler und „Balko“-Star

Der ausgebildete TV- und Theater-Schauspieler erlangte deutschlandweite Bekanntheit durch seine Rolle als Sascha Graf von Guldenburg in der Fernsehserie „Das Erbe der Guldenburgs“, die er von 1987 bis 1990 spielte. Große Bekanntheit erlangte er als komödiantischer Kriminalhauptkommissar Stefan Balko in der gleichnamigen RTL-Serie, die 1995 startete. Es folgten zahlreiche weitere Serien- und Filmrollen. Von 1995 bis 2000 war er mit Schauspielkollegin Anouschka Renzi verheiratet. 2002 heiratete er Model Tina Ciamperla. Jochen Horst ist Vater von zwei Kindern.

Sinan Movez (19)

TikTok-Star

Sinan ist ein deutscher TikToker, Tänzer und Influencer. Der 19-Jährige stammt aus Karlsruhe, wo er schon in jungen Jahren seine Leidenschaft für das Tanzen entwickelte und sogar einmal die Süddeutsche Meisterschaft gewann. Im Jahre 2022 hatte er mit TikTok seinen Durchbruch – seine Videos erreichen dort aktuell über 2,6 Millionen Follower. Zu seinen Inhalten gehören vor allem Tanzperformances, POV-Sketche und Situationskomik. Zusätzlich zu seinen Social-Media-Aktivitäten ist Sinan für sein stylisches Aussehen und seine Fitnessbegeisterung bekannt.

Cecilia Asoro (28)

Reality-Ikone und Model

Cecilia Asoro startete ihre TV-Karriere 2015 bei „Germany’s Next Topmodel“ und machte anschließend in allerlei Reality-Formaten auf sich aufmerksam: „Take me out“, „Der Bachelor“, „Beauty and the Nerd“, „Prominent getrennt“, „Are You The One“, „Kampf der Realitystars“, „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“, „Reality Backpackers“, „The 50“ – Cecilia ist aus der Reality-Welt nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer lauten und auffälligen Art eckt sie oft an und ist ein Garant für gute Reality-Unterhaltung.

Daniel Lopes (47)

Sänger und „DSDS“-Star

Der 47-jährige Daniel Lopes erlangte Bekanntheit durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Nach dem siebten Platz in der Castingshow erwischte Daniel eine Pechsträhne und musste 2012 Insolvenz anmelden. Um einen Neuanfang zu wagen, kehrte er in sein Heimatland Brasilien zurück. Dort ergaben sich neue Chancen für ihn – unter anderem eine Teilnahme an der Musikshow „The Voice“. 2015 heiratete er seine Frau, 2019 zogen die beiden zurück nach Deutschland. Der dreifache Vater lebt und liebt noch immer die Musik und veröffentlicht regelmäßig neue Singles – seine neueste erst im August dieses Jahres.

Verena Kerth (43)

Model und Radio-Moderatorin

Verena Kerth ist in München geboren und gelernte Radio-Moderatorin. Anfang der 2000er arbeitete sie nebenberuflich in der Promidisco P1, in der sie Bayern-Torwart Oliver Kahn kennenlernte. Er verließ daraufhin seine damals hochschwangere Frau, um mit Verena zusammenzukommen. Die beiden waren bis 2008 liiert, bevor die Beziehung schlagzeilenreich in die Brüche ging. Für Verena folgten zahlreiche TV-Auftritte und diverse öffentliche Beziehungen. 2022 wurden Verena und Marc Terenzi ein Paar, 2023 folgte der Heiratsantrag, vor wenigen Monaten die Trennung.

Mike Heiter (32)

Reality-Star

Mike Heiter ist im Reality-TV zuhause: Bekannt wurde er 2017 als Kandidat der Dating-Show „Love Island“, in der er seine Ex-Partnerin Elena Miras kennenlernte. 2018 wurde die gemeinsame Tochter Aylen geboren. Nach einer gescheiterten Beziehung mit Laura Morante bandelte Mike 2023 bei „Are You The One“ mit Kim Virginia an. Im Dschungelcamp lernte er Anfang 2024 dann jedoch Leyla kennen und lieben: Im März dieses Jahres machten die Beiden ihre Beziehung öffentlich. Neben seiner Arbeit als Reality-Star und Influencer ist der gelernte Kfz-Mechaniker auch als Sänger und Model aktiv.

Mimi Fiedler (49)

Schauspielerin

Mimi Fiedler wurde am 11. September 1975 in Split geboren. Mit 21 Jahren beginnt sie ihre Schauspielkarriere am Theater. Der große Durchbruch kam durch ihre Rolle als Kriminaltechnikerin Nika Banovic im Stuttgarter „Tatort“ (2008 – 2018). Neben der Schauspielerei ist sie Moderedakteurin, Fotografin und Gastsängerin für verschiedene Rockbands. Im Jahr 2020 macht Mimi Fiedler ihre jahrelange Alkoholsucht öffentlich. Seit 2018 ist sie trocken und widmet sich vermehrt ihrer Profession als Autorin. In den letzten zwei Jahrzehnten führte die 49-Jährige mehrere Beziehungen – zuletzt mit TV-Produzent Otto Steiner – und ist Mutter und Oma.

Max Kruse (36)

Ex-Fußballnationalspieler

Max Kruse ist Profi-Fußballer und spielte jahrelang für die deutsche Nationalmannschaft. Seine Fußballkarriere begann mit vier Jahren beim TSV Reinbek und führt ihn in insgesamt sieben Bundesliga-Vereine. Zuletzt spielte er beim VfL Wolfsburg, bis der Verein 2022 die Zusammenarbeit beendete. Der 36-Jährige ist bekannt für allerlei Skandale, die auch der Grund für seine Suspendierung aus der Nationalmannschaft waren. Er ist leidenschaftlicher Pokerspieler und konnte jüngst bei einem Profi-Poker-Event einen Gewinn von knapp 80.000 US-Dollar verbuchen. 2021 heiratete er seine Frau Dilara, die 2023 den #PromiBB-Container bewohnte.

SAT.1 zeigt die neue Staffel von „Promi Big Brother“ ab dem 07. Oktober 2024 täglich.