„Take Me Out“-Kandidatin Johanna stellt sich mit PowerPoint-Präsentation vor

Ein Single-Mann und 30 Single-Frauen? Das hört sich wie bei „Der Bachelor“ an. Es geht jedoch um „Take Me Out“ – in der Kuppelshow haben Frauen das Sagen. Und eine Kandidatin kommt auf eine ziemlich kreative Idee und stellt sich mit einer PowerPoint-Präsentation vor.

Extralanger Dating-Spaß und noch mehr coole Sprüche mit Moderator Chris Tall. Am Spielprinzip ändert sich nichts: Gebuzzert wird wie in der Late Night Version, zusätzlich gibt es aber einige Überraschungsrunden. Dragqueen Pam Pengco wird als DJ und mit ihrem trockenen Humor die Party-Specials bereichern. Kandidatin Johanna sorgt in der Datingshow für eine echte Überraschung – da staunt sogar Chris Tall nicht schlecht.

Johanna will mit PowerPoint-Präsentation punkten

Eigentlich stellen sich die Teilnehmerinnen mit lustigen Videos, Aktionen auf der Bühne oder Fragen vor und lernen sich dadurch besser kennen. Danach können sie entscheiden, ob sie sich für ein Date treffen wollen. Kandidatin Johanna hat eine ganz andere Idee und stellt sich nämlich mit einer PowerPoint-Präsentation vor. Die Studentin will nicht nur etwas über die Männer erfahren, sondern damit auch sich selbst präsentieren.

Laut RTL.de umfasst die Präsentation unter anderem Pro- und Contra-Argumente, Daten und Fakten zu ihrer Person oder auch ihre Traummann-Vorstellungen. Und genau diesen will Johanna in den neuen Folgen von „Take Me Out XXL“ finden. Moderator Chris Tall bringt sie mit ihrer Präsentation zum Lachen – ob sie damit auch bei dem flirtwilligen Single-Mann punkten kann?

Das passiert bei „Take Me Out“ hinter den Kulissen

Die Kandidaten Svenja und Steve bekamen vor zwei Jahren das erste „Take Me Out“-Baby und sorgten damit für eine Premiere. Svenja hat damals aus dem Nähkästchen geplaudert und einige Details zu ihrer Teilnahme verraten: „Alles hat damit angefangen, dass wir einen Tag vor der Aufzeichnung ein kleines Get-to­ge­ther hatten, um die Abläufe zu besprechen, uns gegenseitig kennenzulernen und Ralf kennenzulernen“, enthüllte die Kandidatin bei Instagram.

Jedes Outfit der Kandidatinnen musste durchgewunken werden. „Tatsächlich übernimmt man selbst das komplette Styling. In der Maske wird dann nur noch der Feinschliff gemacht“, enthüllte die Brünette. Erst danach bekamen sie Bescheid, ob sie bei „Take Me Out“ zu sehen sein werden: „Dann kam die Nachricht, wer alles gesetzt ist und ich war auch dabei. Ich habe mich riesig gefreut.“ Die Show „Take Me Out“ läuft seit 2013 bei RTL – erst stand Ralf Schmitz als Moderator für das Kuppelformat vor der Kamera, danach folgten Jan Köppen und nun Chris Tall.

„Take Me Out XXL“ läuft an diesem Samstag um 21 Uhr bei RTL.