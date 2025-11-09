Täglich Softdrinks: So dramatisch sind die Folgen für den Körper

Ausreichend zu trinken ist wichtig. Dennoch schaden einige Getränke der Gesundheit – zumindest bei einem übermäßigen Konsum. Dazu zählen vor allem Softdrinks. Aber welche Folgen können diese für die Gesundheit haben?

Cola gehört zu den beliebtesten Getränken überhaupt. Es gibt aber noch zahlreiche weitere Softdrinks – dazu zählen beispielsweise Säfte, Eistee, Energydrinks, Fanta, Sprite oder Limonaden.

Softdrinks enthalten vor allem viel Zucker – und zwar so viel, als viele Erwachsene pro Tag zu sich nehmen sollten. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) enthalten sie etwa 80 bis 100 Gramm pro Liter.

Neben Zucker können sie auch Süßstoff, Maissirup, Fruchtzucker, Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder ein künstliches Süßungsmittel enthalten. Für die Gesundheit kann das negative Folgen haben. Aber was passiert eigentlich, wenn man täglich Softdrinks konsumiert?

Jeden Tag Softdrinks: Das sind die Folgen

Risiko für Übergewicht deutlich erhöht

Viel Zucker bedeutet auch viele Kalorien. Der tägliche Konsum von Softdrinks kann deshalb das Risiko für Übergewicht erhöhen. Das haben auch bereits einige Studien nachgewiesen.

Verstopfung oder Magenprobleme

Softdrinks können auch für Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung verantwortlich sein. „Manche Menschen können durch die Kohlensäure und den Zucker Blähungen bekommen und das tägliche Trinken von Softdrinks kann längerfristig das Magen-Darm-System stören“, sagt die Ärztin Supriya Rao gegenüber Huffpost.

Risiko für Herzkrankheiten, Demenz und Typ-2-Diabetes

Ein hoher Zuckerkonsum kann das Risiko für ernsthafte Erkrankungen deutlich erhöhen. Weltweit 2,2 Millionen neue Fälle von Typ-2-Diabetes und 1,2 Millionen neue Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen könnten 2020 einer Studie zufolge auf den Konsum von Softdrinks zurückzuführen sein. Das berichtet eine internationale Forschungsgruppe im Fachblatt Nature Medicine. Eine weitere Studie hat herausgefunden, dass der Konsum von Limonaden einen negativen Einfluss auf das Gehirn hat und Erkrankungen wie Demenz begünstigen kann.

Ein zu hoher Zuckerkonsum hat Auswirkungen auf die Zähne

Die Süße des Getränks ist aber nicht nur schlecht für die Figur, sondern auch für die Zähne. Zucker schädigt das Gebiss und kann Karies verursachen. Vor allem die in Softdrinks enthaltene Phosphorsäure kann den Zahnschmelz angreifen und zu weiteren Zahnproblemen führen.

Akne, Pickel und eine schnellere Alterung

Eine weitere Folge des hohen Zuckerkonsums: Akne und Pickel treten vermehrt auf und es kann sogar zu verstärkter Faltenbildung kommen. Demzufolge altert man auch schneller.

Das Risiko für Depressionen kann steigen

Eine Studie aus dem Jahr 2025 hat herausgefunden, dass der hohe Konsum von Softdrinks mit einer um 17 Prozent erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine Depression und mit schwereren Symptomen verbunden ist. Insbesondere bei Frauen wurde das beobachtet.

Ist die Light-Variante „gesünder“?

Nun könnte man meinen, dass die Light-Variante deutlich „gesünder“ sei – aber ist das eigentlich wirklich so? Zwar ist darin tatsächlich weniger Zucker enthalten, aber werden dafür mit Zuckerersatzstoffen oder Süßungsmitteln gesüßt. Die Stoffe sind zwar kalorienarm, aber können sich dennoch negativ auf den Körper auswirken. Denn einige Südstoffe stehen seit Jahren in Kritik – der Süßstoff Aspartam wurde beispielsweise von der Krebsforschungsagentur (IARC) der WHO als krebserregend eingestuft. Auch, wenn Light-Produkte weniger Zucker enthalten – aufgrund der Süßstoffe sind diese nicht wirklich gesünder.

Fazit: Softdrinks niemals täglich trinken

Softdrinks sind nicht gesund und können dem Körper langfristig schaden. Jedoch kommt es auch auf die Höhe des Konsums an – täglich trinken sollte man diese keinesfalls. Stattdessen kann man zum Beispiel Mineralwasser mit frischen Früchten, Ingwer, Gurke oder auch mit Kräutern, wie Pfefferminz oder Basilikum aromatisieren.