Täglich Mandarinen essen? Diese 7 Dinge passieren mit dem Körper!

In der kalten Jahreszeit können viele auf ein Obst nicht verzichten – die Rede ist von Mandarinen. Sie schmecken nicht nur köstlich, sondern sind auch total gesund. Doch was passiert eigentlich mit dem Körper, wenn man täglich Mandarinen zu sich nimmt?

Die kleinen orangefarbenen Früchte sind der perfekte Snack für zwischendurch. Ein gemütlicher Winterabend mit Tee, Mandeln und Mandarinen – gerade zur Weihnachtszeit ist das Obst in vielerlei Hinsicht unschlagbar. Wenn man täglich die Super-Frucht zu sich nimmt, kann das einige Auswirkungen auf den Körper haben.

Das passiert im Körper, wenn man täglich Mandarinen isst

Mandarinen unterstützen beim Abnehmen

Gerade in der Weihnachtszeit isst man deutlich mehr, als sonst. Mandarinen können Abhilfe schaffen, denn diese helfen beim Abnehmen. Pro 100g enthalten die Zitrusfrüchte nämlich nur knapp 54 kcal. Und noch besser: Die weiße Haut sollte man künftig wohl nicht mehr abknibbeln, denn dieser enthält den Stoff Nobiletin, welcher die Fettverbrennung ankurbelt. Damit purzeln die Pfunde!

Die Haut strahlt

Damit die Haut strahlt, benötigt sie viel Vitamin C. Und dieses ist in Mandarinen enthalten! In den Zitrusfrüchten ist auch Pro-Vitamin A vorhanden, welches die Zellerneuerung der Haut aktiviert.

Die Leber wird geschützt

Der Stoff Nobiletin hat noch eine weitere positive Wirkung: Er verhindert nämlich, dass sich zu viel Fett in der Leber ansammelt. Damit wird die Leber gesund gehalten. Denn eine Fettleber wird meist durch Zucker und Kohlenhydraten verursacht.

Mandarinen stärken das Immunsystem

Winterzeit ist Erkältungszeit! Damit man sich nicht erkältet, braucht man ein starkes Immunsystem – und dieses wird durch Mandarinen gestärkt. Die Früchte sind wahre Vitamin-C-Bomben und mit rund drei bis vier Mandarinen täglich deckt man den kompletten Bedarf.

Die Früchte sorgen für kräftige Knochen

Nicht nur dem Immunsystem tut man mit dem Verzehr von Mandarinen etwas Gutes, sondern auch den Knochen. Denn Mandarinen enthalten den Mineralstoff Kalzium, welcher die Knochen und Zähne stärkt.

Die Muskeln werden mit Kalium versorgt

Für die Reizübertragung in unseren Muskeln ist Kalium sehr wichtig. Dieses ist in Mandarinen enthalten. Auch der Blutdruck des Menschen wird dabei reguliert.

Mandarinen tragen zur Entspannung bei

Die Früchte enthalten jede Menge ätherische Öle. Diese sorgen dafür, dass sich der Körper entspannt. Die Konzentration soll außerdem durch den Geruch gefördert werden.

Wie viele Mandarinen darf man pro Tag essen?

Wenn man rund drei bis vier Mandarinen täglich isst, deckt man den kompletten Vitamin C-Bedarf ab – damit kann man nichts falsch machen. Es wird aber dennoch empfohlen, anderes vitaminreiches Gemüse zu sich zu nehmen. Denn Mandarinen enthalten auch viel Fruchtzucker – deutlich gesünder als der Schoko-Weihnachtsmann ist es definitiv. Wenn man zu viele Mandarinen zu sich nimmt, kann das abführend wirken und Durchfall auslösen. Wie viel der Körper der Früchte tatsächlich verträgt, kommt ganz individuell auf jeden Menschen an.