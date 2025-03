Statt Zucker: Darum sollte man Erdbeeren mit Salz essen

Erdbeeren sind der ultimative Frühlings- und Sommergenuss. Die kleinen roten Früchte sind einfach unglaublich lecker – und die meisten verzehren diese mit Zucker. Darauf sollte man lieber verzichten – stattdessen ist Salz eine bessere Alternative und sorgt für ein echtes Geschmackserlebnis.

Ob mit Schlagrahm, Zucker oder Vanillecreme – Erdbeeren sind im Frühling und Sommer ein ultimativer Genuss. Ob auf dem Kuchen, im Eis oder einfach „pur“ – die roten Früchte sind eine echte Allzweckwaffe. Und die meisten geben auch etwas Zucker hinzu. Auf den ersten Blick mag das ungewöhnlich klingen, aber man sollte lieber zu Salz bei Erdbeeren greifen – das hat auch einen ganz bestimmten Grund.

Darum gehört Salz auf die Erdbeeren

Salz sorgt dafür, dass das Aroma der süßen Früchte besser zur Geltung kommt. Der Grund? Auf unserer Zunge befinden sich neben dem bekannten Süßrezeptor noch zusätzliche Sensoren, wie US-Forscher des Monell Chemical Senses Center und der University of Utah vor einigen Jahren herausgefunden haben. Ein jetzt neu entdeckter Sensor in den Geschmackszellen schleust gezielt Glukose in die Geschmackszellen – aber nur, wenn Natrium im Spiel ist. Und dieses ist unter anderem in Speisesalz vorhanden.

Kurz erklärt: Wenn man also etwas Salz über die Erdbeeren streut, werden zusätzliche Geschmackssensoren auf der Zunge aktiviert – diese steigern das „Süße-Empfinden“ beim Naschen. Dadurch werden die Erdbeeren nicht versalzen – zumindest nicht, wenn man nur eine Prise verwendet. Die Erdbeeren werden damit noch fruchtiger.

Der Trick funktioniert auch bei anderen Früchten

Der Trick funktioniert nicht nur bei Erdbeeren, sondern auch bei anderen Fruchtsorten – so kann man beispielsweise auch eine Prise Salz über die Wassermelone oder Himbeeren streuen. Ein weiterer positiver Effekt: Mit Salz investiert man nicht nur in den Geschmack, sondern spart man auch noch Kalorien und ist besser für die Zähne, als Zucker.

In Unmengen von Salz wälzen sollte man die Erdbeeren natürlich nicht. Aber eine kleine Prise wirkt tatsächlich wahre Wunder und sorgt für eine echte Geschmacksexplosion.