Spanien ist Europameister: So war die Stimmung auf der Berliner Fanmeile

England und Spanien sind ins Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024 eingezogen. Das Endspiel fand im Berliner Olympiastadion statt – und auch auf der Fanmeile am Brandenburger Tor war der Andrang riesig. KUKKSI war vor Ort.

Bereits Stunden vor dem Finale zwischen England und Spanien herrschte ein riesiger Ansturm auf der Fanmeile in Berlin. Lange vor dem Spiel wurden laut der Polizei die Eingänge am Brandenburger Tor geschlossen. Bereits seit den Mittagsstunden feierten zuvor englische Fans auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg eine große Fußball-Party.

Englische Fans waren sich vor dem Spiel siegessicher. „Wir machen das Ding! Wir gewinnen locker mit 3:1 gegen Spanien“, erzählte uns ein englischer Fan vor Anpfiff. Doch auch die Spanier glaubten fest an den Titel. „Wir haben eine gute EM gespielt und deshalb haben wir den Titel verdient“, zeigte sich ein spanischer Anhänger gegenüber KUKKSI vor der Partie optimistisch.

Spanien gewinnt gegen England mit 2:1

Um 22.53 Uhr beendet Schiri Letexier (Frankreich) die Partie: Spanien ist Europameister und gewinnt gegen England mit 2:1. Der spanische Jubel kennt keine Grenzen: Auch das Königshaus ist mit König Felipe VI. und Tochter Prinzessin Sofia sind bei den Feierlichkeiten auf dem Rasen dabei. König Felipe gratuliert jedem Spieler und Trainer einzeln, bevor die Medaillen von Uefa-Präsident Aleksander Ceferin überreicht werden. Und England? Die Titel-Durststrecke der „Three Lions“ geht weiter. Seit stolzen 58 Jahren wartet England auf den nächsten großen Titel – schon wieder wurde dieser knapp verpasst.

Spanier feiern weiter – die Engländer verlassen sofort die Fanmeile

Nach dem Sieg feierten die spanischen Fans auf der Fanmeile in Berlin minutenlang weiter. Die Engländer haben das Gelände nach dem Abpfiff sofort verlassen. Außerhalb der Fanmeile kam es jedoch zu schönen Szenen: Die Engländer erwiesen sich als faire Verlierer und gratulierten spanischen Anhängern. Um die 118.000 Besucher waren auf der größten Fanmeile der Republik übrigens anwesend. Auf der Fanmeile kam es zu einigen Rangeleien zwischen Fangruppen – insgesamt sei es jedoch friedlich gewesen. Einige Anhänger versuchten außerdem, ohne Tickets ins Olympiastadion zu kommen.