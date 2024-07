Sommer-Dschungelcamp: Mola Adebisi kämpft für seinen Sohn um die Krone

Mola Adebisi steht vor seiner zweiten Dschungelcamp-Mission: Die bekannte Persönlichkeit nimmt an der Legenden-Staffel teil. Der 51-Jährige benötigt die Gage – jedoch nicht für sich selbst, sondern für seinen Sohn.

Ganz TV-Deutschland schaut in wenigen Wochen nach Südafrika: RTL zeigt dann die Legenden-Staffel vom Dschungelcamp. In der Show „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ kämpfen 13 Stars um die Dschungelkrone – auch Mola Adebisi gehört zum Cast. Der 51-Jährige hofft auf die Sieg-Prämie – diese will der frisch gebackene Vater vor allem für seinen Sohn gewinnen.

„Mach das für unser Kind, das ist gut für den“

Im RTL-Interview spricht Mola Adebisi, was hinter seiner Teilnahme an der Legenden-Staffel steckt. „Weil meine Frau gesagt hat, mach das. Mach das für unser Kind, das ist gut für den. Dann stecken wir das ins Haus und das Haus kriegt dann der Junge“, verriet der 51-Jährige. Deswegen habe er zugesagt – mit „das“ meint der Ex-Viva-Moderator die Siegprämie von 100.000 Euro. Seine Teilnahme hat noch einen zweiten Grund: „Der Reiz ist natürlich, dass ich wie beim letzten Mal in elf Tagen oder in zehn Tagen elf Kilo abnehme.“

Der Südafrika-Trip bereitet ihm wenig Sorge – das Einzige, was ihm fehlt, ist jedoch der Kontakt zu seiner Familie. „Meine Freiheit und die Adelina, die werde ich vermissen. Der Kontakt zu ihr und die Informationen zu unserem kleinen Baby. Das werde ich am meisten vermissen“, erzählt er.

Mit Adelina hat Mola Adebisi seine Traumfrau gefunden. Die beiden haben sogar das „Sommerhaus der Stars“ im Jahr 2021 mit Bravour gemeistert. Im Jahr 2024 krönte das Paar ihre Liebe mit einer Traumhochzeit in Las Vegas. Und mit 51 Jahren wurde Mola Adebisi erstmals Papa.

Die Dschungel-Devise von Mola Adebisi lautet: „Ich habe alles Schlimme gelesen, was man schreiben kann. Von daher habe ich mich, glaube ich, damit sehr sachlich abgefunden, dass es nun mal eine Fernsehsendung ist, eine Unterhaltungs-Show. Und ja: Wir gehen da rein – wir machen das, weil wir da ein bisschen Geld verdienen und dann darf man sich auch nicht beschweren.“