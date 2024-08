Sommer-Dschungelcamp: David Ortega fliegt aus der Show!

In der zweiten Folge im Dschungelcamp ging es heiß er: Die Auseinandersetzungen haben sich weiter zugespitzt. Und am Ende der Show musste ein Kandidat die Legenden-Staffel schon wieder verlassen.

In der zweiten Folge von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ geht es heiß her, als die Legenden mit Konflikten und Prüfungen konfrontiert werden: David sorgt weiterhin für Unruhe, eckt mit seiner Kommunikation an und verlangt plötzlich, gesiezt zu werden.

Nach der ersten Dschungelprüfung in der Auftakt-Folge machte David Ortega seinen Mitcampern eine knallharte Ansage. „Das ist falsch, falsch, falsch. Falsche Leute … Sprecht mich nicht mehr an! Ihr seid so eine Schande. Mit was für Leuten bin ich denn hier zusammen? Es geht hier gerade um Frieden und ihr mobbt mich die ganze Zeit. Thorsten ist der Schlimmste von allen!“, sagte der „Köln 50667“-Star. Thorsten Legat faucht zurück: „Halt deine Klappe! Hast du einen Schuss, oder was? Du kannst doch nicht jeden angreifen! Wenn du unzufrieden bist, dann geh! Ohne Scheiß, du bist ja unzurechnungsfähig!“

David Ortega muss das Dschungelcamp verlassen

Am Ende des Tages steht für die Legenden eine schwere Entscheidung an: Sie müssen sich für eine Person entscheiden, die das Camp verlassen muss. In einer geheimen Abstimmung fällt die Wahl auf David Ortega, für den als Erstes das südafrikanische Abenteuer endet – und das schon nach zwei Tagen.

Giulia Siegel und Kader Loth geraten in einen heftigen Streit

Giulia und Kader geraten in einen hitzigen Streit, als Giulia behauptet, dass Kader während der Verteilung der Nachtwache geschlafen habe.

Bei der Prüfung „Spiel mir das Leid vom Boot“ entscheidet die Gruppe, wer zur Prüfung antreten muss. Thorsten zeigt kein Verständnis dafür, dass sich Hanka nicht freiwillig für die Prüfung meldet. Sie beiden geraten aneinander. Eric erkämpft alle zwölf Sterne in der Dschungelprüfung. Giulia sorgt für zusätzliche Aufregung, weil sie Gewürze ins Camp schmuggelt. Ihre Aktion stößt bei einigen Mitcampern auf Unverständnis und wirft Fragen auf.

RTL zeigt die Folge am Samstag um 20:15 Uhr, die Episode ist bereits bei RTL+ verfügbar.