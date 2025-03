„Let’s Dance“ 2025: Wer ist raus? Dieser Star fliegt muss in Show 2 gehen

14 Promis fegen in der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ über das Tanzparkett und wollen „Dancing Star 2025“ werden. Für ein Star war nach der zweiten regulären Show endgültig Schluss.

Taliso Engel galt nach der Kennenlernenshow und der ersten regulären Ausgabe von „Let’s Dance“ als haushoher Favorit. Doch nun floppte der Para-Schwimmer plötzlich in der zweiten Show und erhielt eine vernichtende Jury-Kritik. Motsi Mabuse und Jorge González spendieren ihm jeweils vier Punkte, Joachim Llambi vergibt sogar nur einen Punkt.

„Du bist Sportler und kannst auch mit nicht so guten Momenten umgehen, und das war ein nicht so guter Moment“, merkt der Juror an. Im Netz sorgt das für gespaltene Meinungen. „Einen Punkt zu geben, ist absolut respektlos!“, meint ein User auf der Plattform X. In einem anderen Kommentar heißt es: „Taliso ist so ein Herz und ich mag die zwei als Team so gerne – auch wenn das nicht sein bester Tanz war“.

Dieser Star muss „Let’s Dance“ verlassen

Die Promis haben auf dem Tanzparkett alles geben. Doch für einen Star hat es nicht gereicht und hat keine Chance mehr, der neue „Dancing Star 2025“ zu werden. Gegen Mitternacht verkündeten Victoria Swarovski und Daniel Hartwich die Entscheidung der Jury und Zuschauer: Roland Trettl konnte am wenigsten punkten und ist aus der Show ausgeschieden.

Das waren die Tänze der zweiten Show

Musikerin Jeanette Biedermann mit Vadim Garbuzov:

Langsamer Walzer: „Misery“ von Pink & Steven Tyler

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke:

Wiener Walzer: „Don’t Leave me This Way“ von Thelma Houston

Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel:

Paso Doble: „Come Together“ von The Beatles

Reality-TV-Star Leyla Lahouar mit Sergiu Maruster:

Charleston: „Alors on Danse“ von Stromae

Content Creatorin Paola Maria mit Massimo Sinató:

Tango: „Gasoline“ von Maneskin

Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin:

Cha Cha Cha: „What a Feeling“ von Irene Cara

Schauspielerin Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov:

Paso Doble: „Another One Bites the Dust“ von Queen

TV-Koch & „First Dates“ -Gastgeber Roland Trettl mit Kathrin Menzinger:

Tango: „TNT“ von ACDC

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova:

Wiener Walzer: „Bed of Roses“ von Bon Jovi

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel:

Rumba: „Never Gonna Give You Up“ von Rick Astley

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster:

Samba: „Stayin‘ Alive“ von Bee Gees

Entertainer Marc Eggers mit Renata Lusin:

Cha Cha Cha: „Honey Boy“ von Purple Disco Machine

Musiker Ben Zucker mit Malika Dzumaev:

Jive: „Rebel Yell“ von Billy Idol