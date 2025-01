„Sie ist eine Krawallige“: Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen über Alessia Herren

Die ersten sechs Promis sind ins Dschungelcamp gezogen – schon bald folgen auch die anderen Stars. Moderator Jan Köppen gibt eine erste Prognose ab – und glaubt, dass vor allem Alessia Herren in viele Dschungelprüfungen gewählt wird.

Die Tage im Luxus sind gezählt, jetzt wird es ernst: Die ersten Dschungelcamper müssen bereits am Lagerfeuer ausharren. Eine riesige Überraschung, mit der auch die Promis selbst nicht gerechnet hatten. Der Kampf um die Dschungelkrone hat begonnen. Geht es nach vielen Zuschauern, haben vor allem Yeliz Koc und Sam Dylan die größten Chancen auf den Sieg.

Jan Köppen über Alessia Herren: „Sie wird auf jeden Fall viele anpflaumen“

Auch Moderator Jan Köppen gibt im Interview mit RTL eine Prognose ab. Er glaubt, dass es vor allem Alessia Herren sehr schwierig haben wird – und vor allem in viele Dschungelprüfungen gewählt wird. „Sie wird auf jeden Fall viele anpflaumen. Sie wird – ich möchte wetten – öfter in Prüfungen gewählt“, so der Moderator.

Jan Köppen nannte dafür auch gleich den Grund: „Sie ist eine Krawallige. Aber ich glaube, da wird der Tag im Dschungel kommen, wo sie merkt, das ist alles noch viel härter, als ich dachte.“ Im Vorfeld sorgte die Teilnahme von Alessia Herren für Entsetzen bei den Zuschauern. Denn im „Sommerhaus der Stars“ hat sich die Tochter von Willi Herren oft daneben benommen – das kam bei den Fans alles andere als gut an.

IBES-Teilnahme von Lilly Becker sei eine große Überraschung

Laut Jan Köppen sei es für ihn eine riesige Überraschung, dass Lilly Becker im Dschungelcamp dabei ist: „Sie hat andere Sachen durch als all die anderen in ihrer Promikarriere – deswegen steht sie schon ein bisschen über den anderen. Ich freue mich, dass sie dabei ist. Weiß aber nicht, wie es wird. Die kann auch austeilen.“

Diese Star könnte die „Camp-Mutti“ werden

Die Rolle der „Camp-Mutti“ könnte Ex-GZSZ-Star Nina Bott einnehmen. „Die wird versuchen zu vermitteln, aber merkt, dass sie das nicht kann – und dann wird sie schießen. Ich glaube, sie wird uns überraschen. Ich weiß noch nicht, ob positiv oder negativ“, lässt Jan Köppen verlauten.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.