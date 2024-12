Sie galt als „hitzig“: Model (27) erschießt Ehemann (34) – und danach sich selbst!

In Hallandale Beach (Florida) hat ein Model ihren Ehemann in einem Luxusapartment erschossen. Danach hat sich die 27-Jährige selbst auf dem Balkon erschossen.

Kurz vor „Thanksgiving“ hörten Nachbarn mehrere Schreie und Schüsse. Wenige Augenblicke später tropfte Blut vom Balkon, wie die Bild-Zeitung schreibt. In einer Luxuswohnung in Hallandale Beach hat sich eine Tragödie ereignet: Ein Model soll ihren Ehemann mit mehreren Schüssen umgebracht haben – danach tötete sie sich selbst auf einem Balkon.

„Wir hörten Schreie, es war beängstigend“

„Wir hörten Schreie, es war beängstigend. […] Nach ein paar Minuten kamen die Polizeiautos“, schilderte ein Nachbar gegenüber US-Medien. Aufnahmen von außen zeigen eine große Blutlache auf dem Balkon im 45. Stock. Nach außen hin wirkte es wie eine glückliche Ehe: Sabrina Kasniqi arbeitete als Model, sie und ihr Ehemann kamen als kosovarische Einwanderer in die USA. Das Paar unternahm viele Ausflüge und genossen ihr Leben am Strand. Sie sei jedoch dafür bekannt gewesen, „ein wenig aggressiv und hitzig zu sein“, wie ein Neffe erklärte.

Die Nacht, als das Model plötzlich ihren Ehemann erschoss, änderte alles. Ein Motiv ist bisher völlig unklar – die Ermittler haben dazu noch keinerlei Hinweise. „Durch die Ermittlungen wurde festgestellt, dass Sabrina K. (Anm. Name wurde von der Redaktion gekürzt) mehrfach auf ihren Mann schoss, bevor sie sich das Leben nahm. Der Vorfall ereignete sich in ihrer gemeinsamen Wohnung“, teilten die Ermittler in US-Medien mit.

Familie des Opfers unter Schock: „Sie hat meine Familie zerrüttet“

Die Familie des getöteten Ehemanns steht unter Schock. „Meinen Thanksgiving-Abend verbrachte ich nicht mit meinem Mann und meinen Kindern. Ich verbrachte ihn nicht mit Freunden. Ich verbrachte ihn mit Polizisten und Kriminalbeamten, die über den grausamen und sinnlosen Mord an meinem jüngsten Bruder durch seine Frau sprachen“, erklärten die Angehörigen gegenüber Daily Mail. Eine Schwester des 34-jährigen Opfers schrieb bei Facebook: „Die Person, der er am meisten vertraute, die Person, mit der er sein Leben verbringen wollte, war diejenige, die es ihm wegnahm. Sie verriet ihn, seine Liebe und sein Vertrauen. Sie hat meine Familie zerrüttet.“ Eine andere Schwester schrieb am Samstag bei Instagram: „Unsere Herzen sind gebrochen. Aber du bist nicht alleine gegangen, denn ein Teil von uns ist mit dir gekommen.“

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.