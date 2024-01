Seltsamer Trick: So kochst du Pasta in nur einer Minute!

Pasta ist sehr simpel und geht auch ziemlich schnell. Denn in spätestens 12 Minuten sind Spaghetti & Co. bereits fertig. Wem diese Zeit aber trotzdem zu lange ist, kann Pasta auch nur in einer Minute kochen – und zwar mit einem irren Trick.

Pasta ist nicht nur verdammt lecker und zählt zu den Lieblingsgerichten überhaupt, sondern ist auch sehr einfach in der Zubereitung. Denn schließlich gibt man Spaghetti, Penne & Co. einfach in einen Topf und nach spätestens 12 Minuten kann man diese zubereiten. Manchmal könnte es aber dennoch schneller gehen – mit einem etwas seltsamen Trick ist das auch möglich.

Mit diesem Trick ist Pasta nach nur einer Minute fertig

Bei Pasta kann man sich eigentlich nicht beschweren. Denn schließlich braucht man dazu nur einen Topf, anschließend wird das Wetter erhitzt und nach höchstens 12 Minuten Kochzeit ist das Gericht auch schon fertig. Nach Feierabend kann es bei einigen aber dann doch mal schneller gehen. Mit einem Trick sind Spaghetti & Co. nach nur einer Minute fertig.

Schritt 1: Am Abend vor dem Verzehr gibt man die Nudeln in einen Topf mit Salzwasser.

Über Nacht lässt man diese dann einziehen.

Am nächsten Tag braucht man diese nur kurz 60 Sekunden erhitzen. Fertig!

So spart man nicht nur Strom, sondern auch noch Zeit. Jedoch sollte man beachten, dass die Nudeln etwas an Konsistenz verlieren im Vergleich zu herkömmlich gekochter Pasta. Deshalb sollte man sich nicht wundern, wenn Spaghetti & Co. etwas weiß sind und auch geschmacklich minimal etwas anders schmecken.

Mit dieser Koch-Variante spart man Strom

Wenn einem diese Variante nicht zusagt, aber dennoch Energie sparen will, gibt es noch eine andere Methode. Und das Beste: Bei diesem Trick verliert Pasta nicht an Geschmack. Und so geht’s:

Schritt 1: Man gibt Wasser in einen Wasserkocher.

Das heiße Wasser kommt dann in einen Topf.

Danach kommen die Nudeln sowie etwas Salz in den Topf. Umrühren sollte man dabei nicht vergessen!

Anschließend wird das Wasser nochmal kurz aufgekocht. Der Herd wird ausgemacht und man lässt die Nudeln gar ziehen. Man sollte dabei unbedingt einen Deckel auf den Topf setzen.

Nach rund 10 Minuten sind die Nudeln bissfest und kann man zubereiten.

Das Aufkochen des Wassers im Wasserkocher geht viel schneller als auf der Herdplatte – man spart dabei viel Energie und auch Zeit, als wenn das Wasser auf dem Herd erhitzt wird. Das Beste: Die Pasta ist bei dieser Variante „al dente“ und verliert nicht an Geschmack.