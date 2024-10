Seitensprung: Männer mit dieser Schuhgröße gehen häufiger fremd

Ehrlichkeit und Treue sind die wichtigsten Bestandteile in einer Beziehung. Doch genau damit nehmen es einige Männer nicht so genau und wagen einen Seitensprung. Eine Studie will herausgefunden haben, dass beim Fremdgehen auch die Schuhgröße eine entscheidende Rolle spielen soll.

Eine Beziehung basiert immer auch auf einer großen Portion Vertrauen – besonders was Treue angeht. Wer monogam liebt, möchte nicht, dass seine bessere Hälfte sich auch in fremden Betten vergnügt. Dennoch gehen laut Umfragen viele Männer und Frauen fremd. Eine Studie enthüllt nun, dass ein Blick auf die Füße genügt – daran soll man angeblich Fremdgeher erkennen.

Männer mit großen Füßen gehen häufiger fremd

Für die Studie wurden 2.000 Männer und Frauen des britischen Datingportals „Illicit Encounters“ im Jahr 2022 befragt. Das Ergebnis: Je größere Füße die Männer haben, desto höher ist die Chance, dass sie untreu sind. Besonders Männer, deren Schuhgröße 45,5 (UK 11) beträgt, sollen besonders oft einen Seitensprung wagen. Knapp 29 Prozent der Männer mit dieser Schuhgröße gaben in der Befragung an, schon einmal fremdgegangen zu sein.

Ein Viertel (25 Prozent) der Fremdgeher trug Schuhgröße 44 (UK 10), über ein Fünftel (22 Prozent) Schuhgröße 46,5 (UK 12). Und auch Männer mit noch größeren Füßen, also alles über UK-Größe 13 (EU über 47), gaben an, einem Seitensprung nicht abgeneigt zu sein. Demnach nehmen es 21 Prozent mit der Treue nicht genau.

„Männer mit größeren Füßen sind oft auch groß und bekommen dadurch wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit. […] Obwohl einige argumentieren, dass eine Affäre mehr ist als die Schuhgröße eines Mannes, lügen die Daten nicht“, sagt Jessica Leoni, Pressesprecherin bei „Illicit Encounters“.

Auch eine frühere Umfrage des Datingsportals ergab: Männer mit kleineren Füßen gehen weniger fremd. Dabei kam heraus, dass „nur“ 4 Prozent der Männer mit Schuhgröße 40 und 9 Prozent der Männer mit Schuhgröße 41 untreu gewesen seien. Die These, dass vor allem Männer mit großen Füßen fremdgehen, spiegelt sich auch in einigen prominenten Fremdgehern wieder: Bill Clinton trägt die Schuhgröße 46,5. Profigolfer Tiger Woods, Schauspieler Hugh Grant und Schauspieler Arnold Schwarzenegger haben eine Schuhgröße von 44 oder größer, wie t-online berichtet.