Schock-Moment im Dschungelcamp: Kader Loth bricht plötzlich zusammen!

Bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ halten die Kandidaten den Atem an: Plötzlich sackt Kader Loth zusammen. Kurz danach die Erleichterung – es war nur ein Scherz.

Im Dschungelcamp hatte Kader Loth zuletzt über ihren Gesundheitszustand geklagt. „Ich fühle mich heute echt so schwach, so schwach – ich habe gestern beim Spiel meine ganzen Reserven aufgebraucht“, klagt die Reality-Queen im Dschungeltelefon über ihr Wohlbefinden. „Mir ist so schwindelig. Mir ist so komisch“, klagt sie auch Sarah Knappik und Mola Adebisi ihr Leid.

Kader Loth bricht am Lagerfeuer zusammen

Kaum gesagt, bricht Kader Loth kurz danach am Lagerfeuer zusammen. Sarah und Mola eilen sofort zur Hilfe – das ist jedoch gar nicht nötig: Einige Augenblicke später kommt ein „Buh“-Ruf von Kader Loth. Es handelte sich also nur um einen Scherz. „Ich wollte sie ein bisschen ärgern, weil wir ein bisschen Langeweile hatten, weil der Rest beim Spiel war…“, sagte sie anschließend im Interview.

Für die Mitcamper war es dennoch ein kurzer Schock-Moment. „Ich hasse dich. Dich nominiere ich heute. Du alte Hexe! Mein Herz!“, meint Sarah Knappik. „War ein Scherz, war lustig, wir haben alle gelacht. Kader geht’s gut!“, fasst Mola die Situation zusammen. Noch können die Kandidaten lachen – doch nun geht es um den Kampf um die Krone: Neben Kader Loth, Mola Adebisi und Sarah Knappik sind Daniela Büchner, Georgina Fleur und Gigi Birofio derzeit noch im Rennen.

Das passierte sonst im Halbfinale

Statt kämpferischer Motivation gibt es ein neues Drama: Sarah wird wegen ihrer fehlenden Leistungen, Meckereien und Extrawünsche zur Persona non grata. Außerdem spricht Georgina über den Shitstorm, den sie nach ihrem Posting in einem Privatzoo in Dubai abbekommen hat. Bei der Dschungelprüfung heißt es heute: „Wissen macht Ahhhhh“. Für drei mutige Promis geht es auf die Planken, doch nur einer von ihnen kann dabei ein goldenes Ticket ergattern und sich vor einem Rauswurf schützen. Wem geht es kurz vor dem Finale an den Kragen?

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr, die Folgen sind einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar.