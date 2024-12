„Santa Clause“-Filme: Diese Stars sind schon verstorben

„Santa Clause“ darf in der Weihnachtszeit nicht fehlen. Die Filmtrilogie mit Tim Allen verzaubert jedes Jahr aufs neue die Fans. Der erste Teil kam im Jahr 1994 heraus, danach folgten noch zwei weitere Filme. Einige Stars sind aus dem bekannten Streifen leider schon verstorben.

Unter der Regie von John Pasquin und mit Tim Allen in der Hauptrolle verzaubert die Trilogie viele Zuschauer und ist ein fester Bestandteil in der Weihnachtszeit. Im ersten Film „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ wird die Geschichte des geschiedenen Vaters Scott Calvin erzählt, der nach dem Tod des Weihnachtsmanns die Verantwortung für die festliche Mission übernimmt.

Im Jahr 2002 erschien „Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung“, in dem Scott Calvin als Weihnachtsmann weiterhin versucht, die Weihnachtszeit zu retten. Im dritten Film „Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung“, der 2006 erschien, wird es noch turbulenter. Scott Calvin, der inzwischen eine Familie gegründet hat, muss sich mit dem Neid und den bösen Absichten seines Konkurrenten, Jack Frost, auseinandersetzen. Einige Stars aus der Reihe sind mittlerweile verstorben.

Diese „Santa Clause“-Stars leben nicht mehr

Jay Thomas (✝69)

Jay Thomas ist im Jahr 2017 verstorben. „Jay war einzigartig. Ihm fehlten niemals die Worte und er steckte voller Freude sowie albernen Gedanken und Benehmen“, teilte sein Manager damals gegenüber TMZ mit. In den USA schaffte der Schauspieler seinen Durchbruch Anfang der 80er Jahre in der Serie „Mork an Mindy“. In den USA war er für seine Paraderolle als Jerry Gold in „Murphy Brown“ bekannt. Die deutschen Zuschauer kennen ihn vor allem als Osterhase im Tim Allen-Film „Santa Clause 2“.

Art LaFleur (✝78)

Der Schauspieler ist nach einem zehnjährigen Kampf mit der Parkinson-Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben. „Er war ein großzügiger und selbstloser Mann, was er auch in seine Schauspielerei übertrug. Aber was noch wichtiger ist, was er für seine Familie und Freunde war […] Ich hatte das große Glück, eine 43-jährige Beziehung mit einem Mann zu haben, der mich schätzte und den ich verehrte“, schrieb seine Frau damals bei Facebook. Als kultige Zahnfee war Art LaFleur in Teil zwei und drei in den Filmen dabei. Neben „Santa Clause“ erlangte er größere Bekanntheit in den Baseball-Film „The Sandlot“. Nebenrollen hatte er unter anderem in „Das A-Team“, „Emergency Room“ oder „Malcolm mittendrin“.

Peter Boyle (✝71)

Peter Boyle spielte in allen drei Teilen die Rolle des „Mr. Whittle“, Boss von Tim Allens Charakter „Scott“. Der Schauspieler starb 2006 an den Folgen einer Herzerkrankung sowie seiner Knochenmarkkrebserkrankung. Bekannt wurde er vor allem durch die Comedy-Serie „Alle lieben Raymond“. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen „Frankenstein Junior“ von Mel Brooks, „Taxi Driver“ von Martin Scorsese und „Outland“ von Peter Hyams.

Alan Arkin (✝89)

Im letzten „Santa Clause“-Film begeisterte Alan Arkin als „Bud Newman“, der Vater von „Mrs. Claus“. Der Oscar-Gewinner ist im Jahr 2023 im Alter von 89 Jahren verstorben. „Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt, sowohl als Künstler als auch als Mensch“, teilten seine Söhne in einer Mitteilung mit. Für seine Rolle in dem Erfolgsfilm „Little Miss Sunshine“ wurde Alan Arkin im Jahr 2007 mit einem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Für die Satire „Die Russen kommen! Die Russen kommen“ war er 1966 bereits für einen Oscar nominiert, seine zweite Oscar-Nominierung hatte er für das Drama „Das Herz ist ein einsamer Jäger“ im Jahr 1969. Für eine Nebenrolle in dem Polit-Thriller „Argo“ war er nochmal nominiert. Bis ins hohe Alter stand der Schauspieler noch vor der Kamera.