Santa Clause: Das wurde aus dem kleinen Charlie

Es wäre eine merkwürdige Vorstellung: Der Vater verwandelt sich zu Weihnachten in den Weihnachtsmann. Darum ging es in der „Santa Clause“-Reihe, welche damals Millionen Zuschauer in den Bann riss und noch heute begeistert. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit bringt die Komödie viele Zuschauer zum Lachen. Tim Allen spielte in den Filmen die Hauptrolle des Weihnachtsmannes. Doch einer stahl ihm die Show – und zwar Eric Lloyd! Mit seinen damals acht Jahren wurde er zum echten Star – doch was macht er heute?

Der erste Teil der „Santa Clause“-Reihe kam 1994 in die Kinos und zählt noch heute zu einer der beliebtesten Weihnachtsklassiker überhaupt. Der Film wurde im Jahr 1995 als „Bester Fantasyfilm“ und für das „Beste Makeup“ für den Saturn Award nominiert. In dem Streifen stürzt der Weihnachtsmann an Heiligabend von „Scotts“ Dach, während sein Sohn „Charlie“ gerade bei ihm zu Besuch ist. Daraufhin verschwand der Weihnachtsmann – nur die Kleidung blieb übrig. Auf seiner Kleidung steht, dass derjenige der neue Santa Clause wird, welcher die Klamotten findet – für Scott und Charlie beginnt damit eine Reise an den Nordpol. Eric Lloyd spielte in der „Santa Clause“-Reihe den Sohn „Charlie Calvin“. Durch seine süße Art verzauberte er ein Millionenpublikum und wurde zum echten Kinderstar – mit gerade einmal acht Jahren.

Die Karriere von Eric LLoyd begann schon mit 7 Jahren

Wer hätte das gedacht? Schon im Alter von 18 Monaten war Eric LLoyd in einer Computerwerbung zu sehen. Seine Filmkarriere begann mit gerade einmal 7 Jahren. Seine erste Rolle übernahm er im Film „4 himmlische Freunde“ im Jahr 1993. Ein Jahr später sah man ihn auch im Film „Greedy“. 1994 dann der Durchbruch: Er spielte die Rolle des „Charlie Calvin“ in „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“. Seitdem spielte er in vielen weiteren Filmen mit. 1999 gewann er sogar den Young Artist Award. Im Alter von 16 Jahren konnte man ihn auf der Leinwand zu „Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung“ sehen. Nachdem er dann auch noch im letzten Teil der Trilogie „Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung“ mitspielte, wurde es sehr ruhig um ihn.

Das macht der damalige Kinderstar heute

Nachdem er mit der „Santa Clause“-Trilogie seine Erfolge feierte, zog er sich etwas zurück. Nur noch vereinzelt sah man den Schauspieler im TV oder in Filmen. Eric Lloyd versuchte sich in etwas Neuem: Er wollte Produzent werden. Der Schauspieler absolvierte ein Studium in Filmproduktion. Kurz darauf gründete er eine eigene Produktionsfirma. Im Jahr 2022 feierte er sein Schauspiel-Comeback: Eric Lloyd stand für die „Santa Clause“-Serie vor der Kamera. Schon gelesen? Santa Clause: Überraschende Fakten zum Weihnachtshit