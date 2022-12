Santa Clause: Überraschende Fakten zum Weihnachtshit

„Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ ist schon rund 30 Jahre alt. Der Weihnachtsklassiker gehört einfach jedes Jahr ins Fernsehprogramm mit rein. Dabei gibt es ein paar interessante Fakten zu dem Film. Wusstest du beispielsweise, dass sogar Micky Maus zu sehen ist?

Es gibt gar nicht soooo viele Weihnachtsfilme. Doch eine Vielzahl von ihnen ist echt richtig gut. So auch „Santa Clause – Eine Schöne Bescherung“. Der Film ist mittlerweile schon ein richtiger Klassiker geworden. Genau deshalb kann man ihn auch jedes Jahr aufs Neue sehr gut anschauen und bringt die weihnachtliche Stimmung direkt ins Wohnzimmer. Vielleicht ist es ja auch einer deiner liebsten Filme. Aber kennst du schon alle Fakten rund um den Weihnachtsfilm?

Fakten zu Santa Clause

Anspielungen zu alter Serie

Tim Allen spielt in dem Film die Hauptrolle als Santa Clause. Dabei fällt einem immer wieder die Parallele zu der Fernsehserie „hör mal, wer da hämmert“ auf. Dort spielt er nämlich die Hauptfigur Tim Taylor. Vor allem durch eine Szene fällt das ganz besonders auf. In „Santa Clause“ geht er nämlich einmal in die Werkstatt des Weihnachtsmannes und hält sich dort den Werkzeuggürtel an die Hüfte. Kopfschüttelnd legt er sie aber wieder ab. Doch nicht nur das. Auch der Kollege Jim Labriola aus der früheren Serie ist als Lastkraftwagenfahrer zu sehen.

Micky Maus ist auch dabei

Micky Maus ist wohl die berühmteste Figur aus dem Disney-Universum – und auch die ist in dem Film zu sehen. Als nämlich Scott und sein Sohn mit dem Weihnachtsschlitten durch die Lüfte fliegen, sieht man die Silhouette von Micky Maus.

Bill Murray hätte fast Hauptrolle bekommen

Ursprünglich wurde die Hauptrolle für den Star-Schauspieler Bill Murray geschrieben. Er sollte nämlich Scott spielen. Doch daraus wurde nichts. So spielte am Ende Tim Allen die Hauptrolle in „Santa Clause – Eine schöne Bescherung".