Santa Clause – Eine schöne Bescherung: Das machen die Stars heute

„Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ ist ein echter Weihnachtsklassiker und läuft regelmäßig im TV. 1994 wurde der Film veröffentlicht und selbst heute ist er noch ein absolutes Muss zur jährlichen Weihnachtszeit. Doch natürlich hat sich auch in den rund 30 Jahren für die Schauspieler einiges getan. Was sie wohl heute machen?

Ein Weihnachtsklassiker, der das Herz aufgehen lässt und zudem auch echt unterhaltsam ist, wenn draußen kalt ist und man vor dem Fernseher einen gemütlichen Abend verbringt. Der Film hat schon rund 30 Jahre auf dem Buckel. Was machen die Darsteller des Films heute?

Das machen die Darsteller heute

Tim Allen

Im Film spielte der Komiker „Scott“, welcher nicht an den Weihnachtsmann glaubt. Doch weil er die Kleidung des Weihnachtsmannes anzieht, wird er plötzlich selbst der neue Santa. Nicht nur, dass er Synchronsprecher für Filme und Videospiele ist. Durch einige Serien wie „Hör mal, wer da hämmert“ schaffte er seinen ganz großen Durchbruch. Als Produzent veröffentlichte er von 2011 bis heute „Last Man Standing“. Dort war er auch als Regisseur tätig. Als Synchronsprecher hörte man ihn noch vor einigen Jahren in „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“.

Eric Lloyd

Er bekam die Rolle des kleinen Jungen „Charlie“ und war der Sohn von Scott. Im Film unterstützte Eric Lloyd seinen Dad, ein guter Weihnachtsmann zu werden. Nachdem er dort seinen großen Durchbruch schon als Kind schaffte, spielte er in weiteren Filmen mit. So sah man Eric Lloyd in den vergangenen Jahren in „Weedland“ und „The Onyx of Wall Street“.

Wendy Crewson

Sie spielte in „Sante Clause“ die Ex von „Scott“. Sie beginnt erst daran zu glauben, dass er der Weihnachtsmann ist, als sie es wirklich mit ihren eigenen Augen sieht. Auch heute spielt sie noch in einigen Produktionen mit. 2020 ergatterte sie eine Rolle in „The Kid Detective“. Ihre letzten Rollen waren in dem Fernsehfilm „Under the Christmas Tree“ sowie die Serie „Good Sam“. Schon gelesen? Santa Clause: Überraschende Fakten zum Weihnachtshit.