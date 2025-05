Rowan Atkinson spricht über mögliche Rückkehr von „Mr. Bean“

Mit seiner Rolle als „Mr. Bean“ wurde Rowan Atkinson zum Weltstar. Nun spricht der Schauspieler in einem Interview über ein mögliches Comeback der Kultrolle.

Schon seit Jahren kursieren im Netz zahlreiche Spekulationen über ein Comeback von „Mr. Bean“. Im britischen Frühstücksfernsehen „Good Morning Britain“ sprach der Schauspieler jetzt darüber, ob er sich eine Rückkehr der schrulligen Kultfigur vorstellen könnte.

Könnte sich Rowan Atkinson eine Rückkehr als „Mr. Bean“ vorstellen?

„Was müsste passieren, damit Sie Mr. Bean noch einmal als Live-Action spielen?“, wollte Moderator Richard Arnold wissen. „Gelegentlich denke ich darüber nach. Ist es das wert? Gibt es überhaupt einen Grund?“, antworte Rowan Atkinson. Der Schauspieler fügte hinzu: „Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Aber ich muss sagen, ausgeschlossen ist es auch nicht.“

In den 90er Jahren war die Serie „Mr. Bean“ legendär. Auch, wenn die Sitcom schon längst eingestellt wurde – der Kultcharakter lebt in verschiedenen Formaten weiter. So gab es zwei Kinofilme, die Figur war in verschiedenen Zeichentrickfilmen sowie Werbespots zu sehen. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 verkörperte Rowan Atkinson seine legendäre Rolle. Auch in weiteren Comedy-Formaten bleibt Rowan Atkinson präsent: Nach dem Netflix-Hit „Man vs Bee“ von 2022 steht schon die Fortsetzung „Man vs Baby“ in den Startlöchern.

Seine tollpatschige Comedyfigur „Mr. Bean“ gilt weltweit als Inbegriff des britischen Humors. „Bei Licht betrachtet, ist Mr. Bean doch ein furchtbar egoistischer und selbstgerechter Bastard. Ein verzogenes Kind, eingesperrt im Körper eines Erwachsenen“, sagte Rowan Atkinson im Jahr 2018 in einem Interview mit dem Playboy.

Seine anhaltende Popularität ist übrigens an manchen Schulen ein Problem: „Ich habe von einigen Lehrern namens Mr. Bean gehört. Die trauten sich kaum noch vor ihre Klassen, weil sie nicht mehr ernst genommen wurden, sobald sie sich vorstellten. […] Denen habe ich das Leben wohl nicht gerade leichter gemacht“, erklärte der Schauspieler damals in der Bild.