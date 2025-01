Realitystar Lynn Ban stirbt mit 51 Jahren nach Skiunfall

Als Realitystar machte sich Lynn Ban einen Namen. Ihr Sohn Sebastian verkündete bei Instagram jedoch eine traurige Nachricht: Im Alter von nur 51 Jahren ist die bekannte Persönlichkeit nach einem Skiunfall verstorben.

Lynn Ban ist nach einem tragischen Skiunfall verstorben. Die Folgen nach dem Unfall waren katastrophal: Erst vor wenigen Wochen hat sich die Reality-TV-Bekanntheit eine Notoperation am Gehirn unterziehen müssen.

Nach Unfall folgte eine Gehirnoperation

Ihr Sohn Sebastian teilte bei Instagram ein emotionales Statement: „Ich weiß, dass sie ihre Reise nach dem Unfall und der Gehirnoperation teilen wollte, also dachte ich, dass sie sich über einen letzten Post freuen würde, in dem sie den Menschen, die sie unterstützt haben, die Neuigkeit mitteilt. […] Sie war und bleibt meine beste Freundin.“

„Sie war eine Kämpferin bis zum Schluss und ist die stärkste Frau, die ich kenne“

Nach dem Skiunfall hatte Lynn Ban lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. „Sie hatte immer ein Lächeln im Gesicht, auch wenn die Zeiten während des Genesungsprozesses hart waren. Sie war eine Kämpferin bis zum Schluss und ist die stärkste Frau, die ich kenne“, schrieb Sebastian weiter.

Er wolle jetzt dafür sorgen, dass Lynn Ban nicht in Vergessenheit gerät: „Auch wenn sie jetzt nicht mehr da ist, werde ich alles dafür tun, dass sie nie vergessen wird und dass ihr Leben so gefeiert wird, wie es sich gehört.“

Der „Bling Empire: New York“-Star berichtete an Weihnachten selbst noch über den dramatischen Unfall: „Auf dem Gipfel des Berges habe ich eine Spitze erwischt und bin mit dem Gesicht aufgeschlagen. Zum Glück trage ich immer einen Helm. Es schien zu dem Zeitpunkt nicht so schlimm zu sein und ich konnte mit den Skiern nach unten fahren.“ Auf dem Berg habe sie sich auf eine Gehirnerschütterung untersuchen lassen – erst als später die Kopfschmerzen hinzukamen, wurde sie in einem Krankenhaus untersucht.