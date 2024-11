„Reality Awards“ 2024: Das sind die Nominierten

Am 7. Dezember 2024 streamt RTL+ erstmals live aus den MMC-Studios in Köln die große Galashow „Die Reality Awards“. Nun stehen die Kategorien und Nominierten der ersten „Reality Awards“ fest.

Die Reality-Community hat mit ihnen gelacht, geweint, gestritten, gelitten, geliebt und gefeiert – jetzt kann sie ihnen etwas zurückgeben! Bei der großen Verleihung trifft sich das Who’s Who der Reality-TV-Welt auf dem roten Teppich und bei der großen Award-Show. Die beliebtesten Reality-Stars hoffen auf ihren Gewinn in einer oder mehreren Kategorien.

Die Jury besteht aus keiner geringeren als der gesamten Online-Community! Durch den Abend führt Sophia Thomalla, bekennender Reality-Fan und Host von u.a. „Are You The One?“. Unterstützt wird sie dabei von Reality-Star und -Expertin Olivia Jones, die vor der Verleihung rund eine Stunde lang live vom Blitzlicht-Geschehen auf dem Roten Teppich, auf RTL+, berichtet. Das Voting startet ab dem 4.11.

Das sind die Nominierten bei den „Reality Awards“

Lovestory des Jahres

Dennis Gries & Katja Gretschuchin – Die Bachelors 2024

Lukas Baltruschat & Jennifer Iglesias – Are You the One? Realitystars in Love 2024

Mike Heiter & Leyla Lahouar – Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! 2024

Sexytime des Jahres

Marc-Robin Wenz & Asena Neuhoff – Are You The One? Realitystars in Love 2024

Seleya & Lucia – Princess Charming 2024

Tommy Pedroni & Paulina Ljubas – Germany Shore 2023

Reality-Doku des Jahres

Bushido & Anna Maria – Alles auf Familie – RTL+

B:REAL – Echte Promis, echtes Leben – RTLZWEI

Davina & Shania – We Love Monaco – RTLZWEI

Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie – RTLZWEI

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie – RTLZWEI

Diese Ochsenknechts – Sky

Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino – Sky

The Real Housewifes of Munich – RTL+

Faker des Jahres

Aleks Petrović – Kampf der Realitystars 2024

Anna-Carina Woitschack – Die Verräter 2023

Serkan Yavuz – Das Sommerhaus der Stars 2023 / The 50 2024

Xander Stephinger – Make Love, Fake Love 2024

Beef des Jahres

Aleks Petrović & Maurice Dziwak – Kampf der Realitystars 2024 / Das Sommerhaus der Stars 2023

Gina Beckmann & Emily Katarzyna – Prominent getrennt 2024

Giulia Siegel & Kader Loth – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden 2024

Jennifer Iglesias & Nadja Großmann – Are You The One? Realitystars in Love 2024

Lustigster Realitystar des Jahres

Emmy Russ – Are You The One? Realitystars in Love 2024 / Reality Queens 2024

Gigi Birofio – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden 2024

Maurice Dziwak – Das Sommerhaus der Stars 2023 / Kampf der Realitystars 2024

Winfried Glatzeder – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden 2024

Cringe Moment des Jahres

Claudia Obert & Max Suhr – Das Sommerhaus der Stars 2023

Josh Stodel – Temptation Island 2024

Aleks Petrović – Das Sommerhaus der Stars 2023

Trennung des Jahres

Chiara Fröhlich & Lukas Baltruschat – Prominent getrennt 2024

Ricarda Raatz & Maurice Dziwak – Das Sommerhaus der Stars 2023

Xander Stephinger & Lisa Postel – Make Love, Fake Love 2024

Beliebteste Reality des Jahres

Are You The One? – RTL+

Are You The One? Realitystars in Love – RTL+

Bachelor in Paradise – RTL+

Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare – RTL / RTL+

Die Bachelors – RTL / RTL+

Die Verräter – Vertraue Niemandem! – RTL / RTL+

Ex on the Beach – RTL+

Germany Shore – Paramount+

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – RTL / RTL+

Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden – RTL / RTL+

Kampf der Realitystars – RTLZWEI

La Familia (House of Reality) – RTLZWEI

Love Fool – RTL+

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe – RTLZWEI

Make Love, Fake Love – RTL+

My Mom, Your Dad –RTL+

Princess Charming – RTL+

Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen – RTL+

Reality Queens – auf High Heels durch den Dschungel – RTL+

Temptation Island – Versuchung im Paradies – RTL+

Temptation Island VIP – Versuchung im Paradies – RTL+

The 50 – Prime Video

Reality-Host des Jahres

Amira Aly – My Mom, Your Dad

Cathy Hummels – Kampf der Realitystars

Filip Pavlović – Reality Queens- auf High Heels durch den Dschungel

Jan Köppen und Sonja Zietlow – Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

Janin Ullmann – Make Love, Fake Love

Lola Weippert – Temptation Island VIP – Versuchung im Paradies, Temptation Island – Versuchung im Paradies

Sonja Zietlow – Die Verräter – Vertraue Niemandem!

Sophia Thomalla – Are You The One? Realitystars in Love, Are You The One?

Sylvie Meis und Oli P. – Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe

Realitystar des Jahres (weiblich)

Cecilia Asoro

Danni Büchner

Emmy Russ

Georgina Fleur

Kader Loth

Kim Virginia Hartung

Leyla Lahouar

Paulina Ljubas

Sandra Sicora

Theresia Fischer

Realitystar des Jahres (männlich)

Aleks Petrović

Calvin Kleinen

Cosimo Citiolo

Gigi Birofio

Maurice Dziwak

Max Bornmann

Mike Heiter

Sam Dylan

Tommy Pedroni

Yasin Mohamed