„Reality Awards“ 2024: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner

Am Samstagabend feierte in Köln das Reality-Event des Jahres Premiere: „Die Reality Awards“ auf RTL+! Unter der gewohnt spitzzüngigen Moderation der Reality-Ikone Sophia Thomalla und der Unterstützung von Legende Olivia Jones wurde der Abend zu einem wahren Highlight in der Reality-Branche, bei dem sich das Who is Who der Szene auf dem Roten Teppich, im Saal und auf der anschließenden Aftershowparty traf.

unter anderem waren Jenny Elvers, Georgina Fleur, Sam Dylan, Danni Büchner mit Tochter Jada, Bachelor Dennis Gries, Tommy Pedroni, Paulina Ljubas, Kader Loth, Janin Ullmann und Yasin Mohamed vor Ort. In insgesamt 12 Kategorien hofften zahlreiche Reality-Stars unter den 760 Gästen im Publikum auf den Sieg in einer oder mehreren Kategorien. Zu den Abräumern des Abends gehörten Mike Heiter und Leyla Lahouar, die mit gleich zwei Preisen nach Hause gehen durften.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der „Reality Awards“ im Überblick

Lovestory des Jahres: Mike Heiter und Leyla Lahouar

Sexytime des Jahres: Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff

Reality-Doku des Jahres: „Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie“

Faker des Jahres: Xander Stephinger

Beef des Jahres: Aleks Petrović und Maurice Dziwak

Lustigster Realitystar des Jahres: Gigi Birofio

Cringe Moment des Jahres: Claudia Obert und Max Suhr

Trennung des Jahres: Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Reality-Host des Jahres: Sophia Thomalla

Beliebteste Reality des Jahres: „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“

Realitystar des Jahres (weiblich): Leyla Lahouar

Realitystar des Jahres (männlich): Mike Heiter

Das Bühnenprogramm sorgte für zusätzliche Unterhaltung, angefangen mit dem beeindruckenden Opening und der Premiere der neuen Genre-Hymne „Reality“ von Kader Loth, Melody Haase und Estefania Wollny, zu der auch Calvin Kleinen am Ende auf die Bühne kam und „Sophia Thomalla macht mich Balla Balla“ zum Besten gab. Für den heißesten Auftritt des Abends sorgten die SIXX PAXX zur Einstimmung auf die Kategorie „Sexytime des Jahres“, der nur von der anschließenden Laudatio von einem nackten Fabio De Pasquale und einem halbnackten Diogo Sangre getoppt wurde.

Für eine schöne Überraschung sorgte Christina Dimitriou, die bei ihrer Laudatio verkündete, dass sie Nachwuchs erwartet. Und auch die Verkündung der neuen Single-Lady der RTL+ Dating-Show „Make Love, Fake Love“ sorgte für Aufsehen: Karina Wagner wird ab dem 2.1. die Liebe suchen, während sie gleichzeitig herausfinden muss, wer es ernst meint und wer nur vorgibt, Single zu sein.