Rache an Mike Heiter? Darum nimmt Elena Miras an „Promi Big Brother“ teil

Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ ist in SAT.1 gestartet. Mike Heiter und dessen neue Freundin Leyla Lahouar gehören zum Cast. Aber auch seine Ex-Freundin Elena Miras zog in den Container. Nun hat die Reality-Persönlichkeit die Gründe für ihre Teilnahme verraten.

Wie wird Elena Miras reagieren, wenn sie erfährt, dass sie nicht nur mit ihrem Ex-Freund Mike Heiter, sondern auch mit seiner neue Freundin Leyla Lahouar zusammenleben wird? Fans vermuten, dass Drama in der neuen Staffel vorprogrammiert ist.

Darum nimmt Elena Miras wirklich bei „Promi Big Brother“ teil

Elena Miras hat jetzt ihre Gründe für die Teilnahme bei „Promi Big Brother“ verraten. „Ich habe bisher jedes Angebot abgelehnt, in dem Mike dabei ist. Ich nehme teil, weil ich finde, dass ich nach vier Jahren auch mal was sagen kann. Und dass ich nicht immer nur schlucken muss“, erklärt Elena Miras in einem Instagram-Clip.

Von ihrem Ex-Freund erwartet sie nicht viel: „Was soll ich von meinem Mann erwarten, der nicht mal die Erwartungen seiner eigenen Tochter erfüllt?“ Sie ist vor allem gespannt, wie die anderen Bewohner im Container reagieren werden: „Einige mögen ja Mike und das könnte dann ja ein Problem sein.“

In einem SAT.1-Interview hat Elena Miras verraten, wovor sie den größten Respekt hat. „Meine größte Sorge ist, dass es keinen Rückzugsort geben wird. Das macht das Ganze ein bisschen schwerer, aber ich habe genug Erfahrung, um auch das zu meistern“, sagt die Beauty. Und dann macht sie noch eine Kampfansage: „Ich bin hier, um zu gewinnen! Kein Drama, keine Spielchen – nur Fokus auf den Sieg. Macht euch bereit, denn ich werde alles geben. Big Brother, ich komme!“

Elena Miras wuchs in der Nähe von Zürich auf und hat spanische Wurzeln. Sie erlangte erstmals Bekanntheit durch ihren Sieg bei „Love Island“ im Jahr 2017. In der Show traf sie auf Mike Heiter, mit dem sie anschließend eine Beziehung führte. Ihre gemeinsame Tochter Aylen kam 2018 zur Welt. Nach einer turbulenten Beziehung gaben die beiden im September 2020 die Trennung bekannt. Elena nahm bereits an zahlreichen Formaten teil und ist aus der Reality-Unterhaltung nicht mehr wegzudenken.