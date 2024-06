Pommes, Currywurst & Bier: Preise auf den Fanmeilen in Berlin sorgen für Unmut!

Zehntausende Fans feierten den Auftakt der Fußball-Europameisterschaft auf den Fanmeilen am Brandenburger Tor und Bundestag in Berlin. Ein Eigentor sind vor allem die Preise in den Fanezones. KUKKSI war vor Ort und hat die Preise gecheckt.

Statt eines roten Teppichs hat man in Berlin einen grünen Rasen ausgerollt. Bei den Besuchern war die Stimmung gut – und viele zeigten sich beeindruckt von den Fanmeilen. „Mit dem Rasen ist eine sehr gute Idee und auch die Stimmung finde ich beeindruckend“, sagt Peter aus Potsdam, welcher mit seiner Freundin die Fanmeile besuchte.

„Absolute Frechheit“: Fans ärgern sich über Preise auf der Fanmeile

Für Unmut sorgen jedoch die Preise auf den Fanmeilen – sogar auf Japanisch kursieren Warnungen im Netz. Die Fans sind alles andere als begeistert: „Die Stimmung ist gut und ist ein tolles Gefühl hier. Die Preise finde ich jedoch eine absolute Frechheit. Wir sind 30 Meter gelaufen und 50 Euro los“, meint Sabine aus Hamburg zu KUKKSI, welche mit ihren Mädels die Fanmeile am Brandenburger Tor am Freitag zum Eröffnungsspiel besuchte.

Die Preise im Check: So viel kosten Pommes, Currywurst & Co.

Der Eintritt ist frei – jedoch müssen Fans für Speisen oder Getränke tief in die Tasche greifen. Während einem langen Abend auf der Fanmeile kann der Magen knurren – nach Schnäppchen sucht man jedoch vergebens. So kostet eine Bratwurst stolze sechs Euro. Zum Vergleich: Die Fanmeilen-Bratwurst im Jahr 2006 kostete damals 2,50 Euro.

Für Currywurst, Maiskolben, Berliner Boulette oder Folienkartoffel mit Kräuterrahm muss man sieben Euro blechen und bei einer Portion Pommes ist man mit fünf Euro gut dabei. Neben den Volksfest-Klassikern werden auch exotische Gerichte angeboten: Halal-Bratwurst (6 Euro), nepalesische Teigtaschen (ab 6 Euro) oder koreanischer Reiskuchen (6 Euro). Hinzu kommt noch Pfand für Becher, Geschirr und Besteck.

So viel muss man für Getränke zahlen

Die Bierpreise auf den Fanmeilen werden nochmal um einiges übertroffen. Sieben Euro muss man bei einem halben Liter Weißbier blechen. Etwas sparen können Fans mit einem Bitburger Pils – hier werden „nur“ sechs Euro fällig. Für ein Glas Wein oder Prosecco (0,2 Liter) muss man sieben Euro ausgeben. Teuer sind auch Softgetränke – für einen halben Liter Cola, Fanta oder Sprite zahlen Besucher fünf Euro. Und selbst das Mineralwasser kostet genauso viel. Alkoholfreie Cocktails gibt es für zehn Euro. „Mocktails“ mit Sodawasser sind für acht Euro zu haben.

Bier auf der Fanmeile ist teurer als auf dem Oktoberfest

Die Bierpreise übertreffen sogar das Oktoberfest in München. Zum Vergleich: In der Augustiner-Festhalle kostete im vergangenen Jahr laut der Berliner Morgenpost ein Liter Bier 13,50 Euro – für einen halben Liter wären das 6,75 Euro. Mit sieben Euro auf der Berliner Fanmeile zahlt also deutlich mehr. Es gibt aber auch Befürworter: Einige weisen in sozialen Netzwerken darauf hin, dass die Bierpreise im internationalen Vergleich moderat sind.

Wenn Zuschauer auf den Fanmeilen Alkohol trinken wollen, gibt es keine Alternative. Denn selbst darf man sich keine Getränke in Glasflaschen auf den Fanmeilen aus Sicherheitsgründen mitbringen – die Taschen werden diesbezüglich auch am Eingang kontrolliert. Taschen dürfen nicht größer als das Format DIN A4 sein.