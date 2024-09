Peter Zwegat ist tot: RTLup ändert sein Programm

Peter Zwegat wurde als Schuldnerberater einem Millionenpublikum bekannt. Er half vielen Menschen in größter finanzieller Not. Nun ist die RTL-Ikone im Alter von 74 Jahren verstorben.

„Sie haben mich gerufen. Was kann ich für Sie tun“ – Peter Zwegat kam, um Familien in finanziellen Nöten zu helfen. RTL strahlte die Sendung „Raus aus den Schulden“ zwischen 2007 und 2015 aus – insgesamt wurden 140 Folgen gedreht. Im Alter von 74 Jahren ist der Schuldnerberater am 9. August 2024 verstorben. Zur Todesursache gibt es keine offiziellen Angaben.

„Peter Zwegat hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend. Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden“, sagt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.

Im Jahr 2011 heiratete der TV-Star seine Ehefrau Liane Scholze, mit der er bereits seit 2006 zusammen war. Er sagte damals scherzhaft, ihn und seine Frau verbinde die Tatsache, dass sie beide Kette rauchten – später legte er seine Zigaretten ab. Mit seiner ruhigen und sachlichen Art begeisterte er die Menschen vor den Fernsehern.

RTLup ändert sein Programm zum Tod von Peter Zwegat

„Raus aus den Schulden“ feierte damals riesige Erfolge bei RTL. Anlässlich zum Tod von Peter Zwegat ändert der Spartsender RTLup am heutigen Montag sein Programm:

20:15 Uhr: „Raus aus den Schulden – Promi Spezial Nadja Abd el Farrag“

22:05 Uhr: „Raus aus den Schulden – Familie Schumacher“

Außerdem wird es am Samstag bei RTL ab 13.05 Uhr im TV und auf RTL+ weitere ausgewählte Folgen von „Raus aus den Schulden“ geben.

Zwischen 2007 und 2019 prägte Peter Zwegat das Fernsehprogramm und das Factual-Entertainment-Genre von RTL maßgeblich. Als Schuldnerberater und Experte für Finanzfragen brachte er in fast 140 Folgen von „Raus aus den Schulden“ und einigen Specials, die noch folgten, sein umfangreiches Wissen und seine unvergleichliche Expertise in die Wohnzimmer zahlreicher Zuschauerinnen und Zuschauer.

Während seiner Zeit bei RTL erreichte Peter Zwegat ein breites Publikum und erlangte große Beliebtheit. Durch seine einfühlsame Herangehensweise schaffte er es, den Menschen Mut zu machen und ihnen den Weg aus finanziellen Krisen aufzuzeigen. Seine Erfolge in der TV-Landschaft waren unbestreitbar und seine Arbeit wurde von vielen geschätzt.