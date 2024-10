Peter Zwegat: Das hat ihm seine Frau versprochen!

Peter Zwegat ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Bekannt war er vor allem durch die RTL-Sendung „Raus aus den Schulden“. Nun hat sich auch seine Frau zu Wort gemeldet und verraten, was sie ihm versprochen hat.

Der Schuldnerberater ist am 9. August 2024 verstorben – erst vor wenigen Tagen hat seine Ehefrau Liane Scholze die Nachricht an seinen ehemaligen Haussender übermittelt. Offenbar wollte jemand aus dem engsten Umfeld den Tod des Schuldnerberaters öffentlich machen – seine Frau wollte dem zuvorkommen.

„Mein Mann hat sein Privatleben sehr geschätzt. Leider war es daher nicht in seinem Sinne, dass jemand aus seinem Umfeld die Arbeit über die privaten Interessen meines Mannes, über seinen Tod hinaus, gestellt hat“, schildert Liane Scholze in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

„Damit wurde ich in Zugzwang gesetzt, dies nun selbst öffentlich bekannt zu geben“

Sie verriet weiter: „Damit wurde ich in Zugzwang gesetzt, dies nun selbst öffentlich bekannt zu geben. Und da es für mich plötzlich und völlig unerwartet kam, habe ich es noch nicht verarbeitet. Mit der Veröffentlichung am Montag und den zahlreichen Reaktionen ist Peter heute ein zweites Mal gestorben.“

Seine Ehefrau schützte das gemeinsame Privatleben

Nicht immer war es einfach, dass ihr Mann im Rampenlicht steht – das hatte einige Auswirkungen auf das Privatleben. „Wir haben selten Zeit, gemeinsam auszugehen und gemütlich ein Bier zu trinken (…) Sogar sonntags klingeln Leute an der Haustür, mit Akten unterm Arm, und wollen Beratung von meinem Mann“, erklärte seine Frau. Sie versprach ihm, das gemeinsame Privatleben zu schützen – tatsächlich geriet in den vergangenen Jahren kaum etwas an die Öffentlichkeit.

RTL ändert sein Programm

Nach dem Tod von Peter Zwegat ändert sein Haussender das Programm und nimmt einige alte Folgen von „Raus aus den Schulden“ ins Programm. „Peter Zwegat hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend. Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden“, erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.