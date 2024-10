Paranoide Schizophrenie: Dschungelcamp-Star Eric Stehfest in Psychiatrie!

Eric Stehfest ist aus dem Reality-TV nicht wegzudenken. Körperlich ist der TV-Star fit und steigt bald beim „Fame Fighting 2“ in den Ring – aber spielt auch sein Kopf mit? Der Ex-GZSZ-Star ist wegen paranoider Schizophrenie in Therapie.

Seit Wochen bereitet sich Eric Stehfest auf das „Fame Fighting 2“ vor, welches am 9. November 2024 steigen wird. Nun wurde bekannt: Der ehemalige GZSZ-Star lässt sich in einer ambulanten Psychiatrie wegen paranoider Schizophrenie behandeln. Zum Krankheitsbild gehören unter anderem Wahnvorstellungen.

„Ich habe das schon seit meiner Jugend, aber erst jetzt habe ich mich dazu entschlossen, mir helfen zu lassen“, sagt Eric Stehfest im Interview mit der Bild-Zeitung. Jeden Tag ist er zwischen 7 und 15 Uhr in der Klinik. Eric Stehfest lässt sich bereits seit zwei Wochen behandeln – insgesamt geht die Therapie sechs Wochen.

Eric Stehfest geht noch näher ins Detail: „Nur bei meinen Kindern gibt es eine Realität und die ist voller bedingungsloser Liebe. Ansonsten bestehe ich aus drei Erics und alle leben in unterschiedlichen Realitäten. Einer dieser Erics hat zum Beispiel permanent Panik davor, dass etwas Schlimmes passiert. Denkt, dass überall nur Böses lauert. Ein anderer Eric erinnert sich nicht an schöne Momente! Er glaubt zum Beispiel, seine Ehefrau will ihn nur bloßstellen.“

Der ehemalige GZSZ-Star hat auch eine schwierige Vergangenheit hinter sich – er wurde missbraucht und nahm Drogen. „Jedes einschneidende Erlebnis kann bei einem Menschen dazu führen, dass sich ein Teil der Persönlichkeit abspaltet. Und bei mir gab es da einige“, so der Schauspieler.

„Ich bin jetzt in Therapie, weil ich meine Familie vor der Zerstörung retten will“

Mit Ehefrau Edith ist Eric Stehfest seit 2015 verheiratet – das Paar hat zwei Kinder. „Wenn’s nach Edith gegangen wäre, wäre ich schon lange in der Klinik gewesen. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass sie mir helfen will. Ich bin jetzt in Therapie, weil ich meine Familie vor der Zerstörung retten will“, sagt er in der Bild. Eric Stehfest erhält auch Medikamente – dadurch wird der Nervenbotenstoff Dopamin weniger ausgeschüttet, welcher zu Wahnvorstellungen führen kann.