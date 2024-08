„Nimm mal ab, Alter!“: Gigi Birofio giftet im Dschungelcamp gegen Sarah Knappik

Im Dschungelcamp flogen in den vergangenen Tagen ordentlich die Fetzen. Gigi Birofio hat sich selten eingemischt und zeigte sich bisher von seiner humorvollen Seite. Doch nun tritt der Reality-TV-Star ordentlich ins Fettnäpfchen.

Gigi Birofio ist nicht nur humorvoll und hat immer einen lockeren Spruch auf Lager, sondern auch ziemlich verpeilt – aber genau mit dieser Art kann er bei den Zuschauern und auch den Mitcampern punkten. Doch bei einer Plauderei mit Sarah Knappik rutscht ihm etwas raus, was nicht nur sie fassungslos macht.

Im Jahr 2017 war Sarah Knappik im Playboy. Das kann Gigi Birofio gar nicht glauben. „Ich schick’s dir zu von früher“, sagt Sarah Knappik zu ihm. Die Blondine meint außerdem in Richtung von Elena Miras: „Wenn der den Playboy gesehen hat, wird der sich melden. Dann kommt der mit ‘nem Trainingsprogramm bei mir an!“

Gigi Birofio zu Sarah Knappik: „Warst du so bombe, oder was?“

Dann haut Gigi Birofio unwissend raus: „Warst du so bombe, oder was?“ Mola Adebisi bestätigt das mit einem eindeutigen „Ja“. Danach haut Gigi Birofio gleich noch einen raus: „WAS?… Alter… Nimm mal ab, Alter!“ Nicht nur Sarah Knappik war fassungslos, sondern auch die anderen Camper. Nach dem ersten Schock sagt die 37-Jährige: „Spinnst du? Bist du bescheuert, oder was?“ Dann zeigt sie ihm auch noch den Mittelfinger. Gigi Birofio versucht, das wieder geradezurücken – das Gesagte will er laut RTL.de ungeschehen machen.

Erst kürzlich hat sich Gigi Birofio im Dschungelcamp mit Thorsten Legat angelegt. Elena Miras hat sich kürzlich bei dem Ex-Kicker an seiner Schulter ausgeweint. Diese Geste kommt nicht bei allen gut an. „Also dieser Papa, Papa-Instinkt. Ne, der muss erstmal zu Hause Papa sein. Dann kann er hier Papa sein“, meint Gigi Birofio im Dschungeltelefon. Das Vater-Getue nervt ihn: „Ich glaube, Thorsten, der weiß ganz genau, was er macht. Bei mir funktioniert das nicht. Ich habe ein Auge auf dich“, richtete er an seinen Kontrahenten.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr, die Folgen sind einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar.