    Nicht matschig: Mit diesem Trick werden Cornflakes wieder knusprig

    Cornflakes
    Wer Cornflakes mit Milch isst, kennt das Problem: Nach nur wenigen Minuten verlieren sie ihren Biss und werden matschig. Doch ein genialer Trick kann Abhilfe schaffen.

    Cornflakes kann man zum Frühstück oder als Snack zwischendurch verzehren. Jedoch können sie in der Milch schnell matschig werden. Ein Hack sorgt für ein knuspriges Geschmackserlebnis.

    Dieser Kälte-Trick sorgt für knusprige Cornflakes

    Der Trick ist ziemlich simpel: Die Cornflakes sollten vor dem Verzehr einfach kurz in der Gefriertruhe gekühlt werden – und das ganz ohne Milch! Erst wenn diese durchgekühlt wurden, wird die Milch darüber gegossen. Dadurch werden die Cornflakes knuspriger und auch frischer.

    Kroketten
    Mit diesem Trick werden Kroketten außen knusprig und innen weich

    Die gekühlten Flakes sowie kalte Milch sorgen dafür, dass diese langsamer durchweichen und somit nicht matschig werden. In den sozialen Netzwerken sind die User von dem Kniff begeistert. Zahlreiche Nutzer berichten, dass der Geschmack deutlich intensiver sei – so, als hätte man die Cornflakes gerade erst gekauft.

    Auch mit diesen Hacks weichen die Flakes langsamer durch

    Der Kälte-Trick mit der Gefriertruhe zeigt die größte Wirkung. Jedoch gibt es auch noch weitere Hacks, womit nachgeholfen werden kann: Es sollte definitiv eine kalte Schale verwenden werden. Auch die Milch sollte kalt aus dem Kühlschrank kommen und nicht bei Zimmertemperatur gelagert werden.

    Zudem ist auch ein entscheidender Faktor, was zuerst in die Schüssel kommt. Es ist empfehlenswert, dass man als Erstes die Milch in die Schüssel gibt und erst danach die Flakes. Wichtig ist auch die Lagerung der Cornflakes – um sie vor Feuchtigkeit zu schützen, sollten diese in einen luftdichten Behälter gefüllt werden. Zwar sollte der Behälter kühl stehen – jedoch gehört die Packung nicht in den Kühlschrank.

    Was ist, wenn die Cornflakes schon weich sind?

    Manchmal passiert es eben doch, dass die Flakes ihre Knusprigkeit verloren haben. Sind die Cornflakes bereits weich, kann man sie auch auf Backpapier verteilen und fünf Minuten im Backofen bei 200 Grad backen, bis sie wieder weich sind.

