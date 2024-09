Nach Liebes-Aus mit Can: Walentina Doronina hat einen neuen Freund

Walentina Doronina hat lange ein riesiges Geheimnis um ihren Beziehungsstatus gemacht. Nun ist es offiziell: Die Reality-TV-Bekanntheit ist wieder in festen Händen.

Nach der Trennung von Ex-Freund Can Kaplan hat Walentina Doronina wieder einen Freund. Es handelt sich dabei um Kevin Saszik. Mit ihrem neuen Partner teilte die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin zahlreiche Schnappschüsse. „Jede Geschichte hat einen Anfang – die ursprüngliche Neapel-Zusammenfassung“, schreibt die Blondine dazu. Offenbar waren die beiden im Urlaub und teilt nun die schönsten Momente von der Reise.

So tickt ihr neuer Freund Kevin Saszik

Laut Instagram ist ihr neuer Freund professioneller Boxer und Personal Trainer. Glaubt man den Angaben bei Instagram, hat er auch einen „Bachelor of Science“ in Sport. Er sei außerdem Inhaber eines Sportstudios, welches sich auf Personal- und Kleingruppentraining spezialisiert. „Das Studio richtet sich gleichermaßen an Profisportler und Unternehmer, die höchste Ansprüche an ihre Fitness und Leistungsfähigkeit stellen“, heißt es auf der Website des Unternehmens.

Außerdem schreibt er auf seiner Website: „Bevor ich mich dem Boxen widmete, war ich ein erfolgreicher Kickboxer und habe 15 von insgesamt 18 Kämpfen in dieser Disziplin gewonnen. Ich habe in der A-Klasse gekämpft und hatte unter anderem internationale Kämpfe in Städten wie Manchester und Brüssel.“

Schon seit einigen Monaten brodelt die Gerüchteküche. Gemeinsam mit Kevin Saszik wurde Walentina Doronina kuschelnd beim Maui-Beach-Festival in Haltern am See gesichtet. Laut Influencerin Lena Schiwiora soll Kevin einst nicht wirklich nett über Walentina gesprochen haben. Sie muss es wissen, denn sie datete Kevin zuvor – jedoch wollte er dann nichts mehr von ihr wissen. „Tut mir leid, dass ich dein Interesse nicht erwidern konnte. Wollte dich wirklich nicht enttäuschen! Wünsche dir dennoch alles Gute. Viele Grüße Kevin“, schreibt er laut RTL.de unter einer ihrer öffentlichen Reels.

Kurze Zeit später konterte jedoch Lena: „Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, nachdem du die ganze Zeit eine Freundin hattest und plötzlich die Frau datest, die doch laut deiner Aussage aussieht wie ‚der Esel von Shrek‘. Aber na gut, was man nicht alles für Fame macht.“ Autsch!