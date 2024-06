Nach „Köln 50667“-Aus: Das zeigt RTLZWEI künftig auf dem Sendeplatz!

Nach über zehn Jahren ist bei RTLZWEI endgültig Schluss: Der Sender stellt die Soap „Köln 50667“ ein. Nun ist auch bekannt, welche Sendung nach dem Serien-Aus den Sendeplatz einnehmen wird.

Seit mehr als zehn Jahren lief die Soap „Köln 50667“ um 18 Uhr bei RTLZWEI. In den vergangenen Jahren sind die Quoten jedoch deutlich gesunken – und zwar so tief, dass der Sender sich dazu entschieden hat, die Serie einzustellen. „Wir möchten jetzt schon mal für euren unendlichen Support DANKE sagen! Über die Jahre sind wir zu einer unfassbar starken Community herangewachsen, haben zusammen gelacht und geweint und ‚Köln 50667‘ zu dem gemacht, was es heute ist und wie es uns in Erinnerung bleiben wird. Und darauf sind wir stolz“, teilte der Sender damals in einem Statement mit. Auch das Zuschauerinteresse bei „Berlin – Tag & Nacht“ ging zurück – jedoch bleibt die Serie weiter im Programm.

„Hartz und herzlich“ nimmt den Sendeplatz von „Köln 50667“ ein

Die letzte Folge von „Köln 50667“ läuft am 14. Juni 2024 bei RTLZWEI und wird mit einem Special verabschiedet. Erfolgreich laufen derzeit vor allem die Sozialdokus bei RTLZWEI – und genau diese nehmen denn auch den Sendeplatz von „Köln 50667“ ein. Der Sender erhöht die Sozialdoku-Dosis nach dem „Köln 50667“-Aus deutlich: Die Formate aus dem Genre laufen dann tagsüber mehr als fünf Stunden.

So sieht das Programm von RTLZWEI ab dem 17. Juni 2024 aus:

13:55 Uhr: „Hartz Rot Gold“

16:05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“

17:05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

18:05 Uhr: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“

19:05 Uhr „Berlin – Tag & Nacht“

„Köln 50667“ geht bei RTL+ weiter

Im linearen TV sind die Quoten von „Köln 50667“ zwar zurückgegangen – jedoch waren die Zahlen beim Streamingdienst RTL+ sehr erfolgreich. Zwar wird die Serie bei RTLZWEI eingestellt, aber bei RTL+ weitererzählt. Schon ab dem 7. Juni wird den Abonnenten dort jeweils montags und freitags eine neue Folge zum Streamen bereitgestellt. Fans dürfen sich dabei nicht nur auf die altbekannten Hauptdarsteller, sondern auch auf das Comeback ehemaliger „Köln 50667“-Lieblinge freuen. Außerdem kehrt die Serie dorthin zurück, wo alles begann: in die kultige „Kunstbar“.

Frauke Neeb, Programmdirektorin RTL+: „‚Köln 50667‘ ist bei RTL+ schon immer ein sehr beliebtes und erfolgreiches Programm. Deshalb möchten wir die Erfolgsgeschichte des Formats unbedingt weiterschreiben und freuen uns, die Exklusivrechte von RTLZWEI erworben zu haben und nun gemeinsam mit filmpool entertainment in die Fortsetzung zu gehen.“