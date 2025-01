Nach Knast-Aufenthalt: Bürgergeld-Empfänger Ines und Ricky aus „Hartz und herzlich“ ziehen in neues Haus und müssen sofort wieder raus

Ines und Ricky aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ wollten sich ihren Traum mit einem neuen Haus erfüllen. Doch kurz nach dem Einzug müssen die beiden sofort wieder raus. Danach bleiben sie auf einem Schuldenberg sitzen.

Ines und Ricky aus Linnich bei Bergheim hatten sich ihr Leben in einem Häuschen bei Magdeburg ausgemalt. Aber der Traum zerplatzt, als sie erfahren, dass ihr Mietshaus eine Bauruine ist. Jetzt versuchen sie ihr Leben neu zu sortieren, was nicht so einfach ist, wenn man als Bürgergeldempfänger plötzlich Tausende von Euro Mietschulden zahlen soll. Ein Anwalt muss eingreifen. Kann er Ines und Ricky helfen?

Wegen Schulden aufgrund von Schwarzfahren saß Ricky im Knast. Nach seiner Gefängnisstrafe wollte er sich mit Ines einen Traum erfüllen – und zwar in ein neues Haus ziehen. Die beiden haben ein Anwesen in der Gemeinde Niedere Börde gemietet. Doch kurz nach dem Einzug droht neuer Ärger.

Besichtigung fand im Dunkeln statt: „Wäre das im Hellen gewesen, hätte ich sofort Nein gesagt“

Der Deal: Ricky und Ines müssen selbst renovieren – dafür können sie in den ersten Monaten mietfrei wohnen. Die Besichtigung erfolgte im Dunkeln. „Wäre das im Hellen gewesen, hätte ich sofort Nein gesagt“, erklärt das Bürgergeld-Paar bei „Hartz und herzlich“. Denn was kurze Zeit später klar wird: Das Haus ist extrem renovierungsbedürftig.

Das Haus sollte eigentlich abgerissen werden

„Der Vermieter hat zu uns gesagt, es wären nur 20 Dachziegel auszutauschen und ein paar Rohre zu flicken, das wärs. […] Leider haben wir erst nach der Renovierung erfahren, dass das Haus einsturzgefährdet ist und abgerissen werden sollte. Das wussten wir vorher nicht“, sagt Ines in der neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku.

Das Budget für die Sanierungsarbeiten ist bei den Sozialhilfeempfängern nicht drin. Das Projekt blasen Ricky und Ines demnach wieder ab – für die beiden ist das ärgerlich. Denn Ines wollte ihren Führerschein machen und Ricky hatte vor, in Sachsen-Anhalt wieder arbeiten gehen zu wollen.

Insgesamt 48 Stunden bleiben dem Paar, das Haus wieder zu verlassen. Aufgrund der Größe hätten Ricky und Ines das Anwesen laut dem Jobcenter eigentlich gar nicht anmieten dürfen. Dann kommt es zu einem Streit vor Gericht mit dem Vermieter: Zwar werden den beiden die Mietzahlungen erlassen – jedoch müssen sie rund 1.000 Euro für die angefangene Renovierung bezahlen.

Die neue Folge von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI am Dienstag um 21.15 Uhr.