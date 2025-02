Mozzarella auf der Pizza zu flüssig – dieser Trick kann helfen

Der Mozzarella auf der Pizza ist total zerlaufen und ist viel zu flüssig. Auf dem Belag ist eine regelrechte Suppe entstanden – ein Trick kann Abhilfe schaffen.

Sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen ist Pizza sehr beliebt – der italienische Klassiker existiert in verschiedenen Varianten. Für jeden Geschmack ist also etwas dabei. Beliebt ist auch Mozzarella auf der Pizza – dabei sollte man jedoch einige Dinge beachten. Denn wenn der Mozzarella zu flüssig ist, hat man auf dem Belag eine Suppe – mit einem Hack kann man das jedoch vermeiden.

Mozzarella ist auf der Pizza zu wässrig? Mit diesem Trick kann man das vermeiden

Viele wundern sich, weshalb der Mozzarella auf der Pizza so wässrig wird. Dies liegt daran, dass der Käse nicht ausreichend abtropfen konnte. Denn beim Backen setzt er nämlich aufgrund der Hitze viel Flüssigkeit frei. Man sollte den Mozzarella zunächst in Scheiben schneiden und ihn danach in einem Sieb über einem Gefäß abtropfen lassen. Dafür sollte man auch Geduld mitbringen, denn rund zwei Stunden werden dafür benötigt.

Auch der Ofen ist entscheidend

Büffelmozzarella kann man auch mal über Nacht im Kühlschrank austrocknen lassen – man sollte jedoch darauf achten, dass dieser nicht zu trocken wird. Entscheidend ist übrigens auch, welcher Ofen zu Hause vorhanden ist. Wenn ein Pizzaofen vorhanden ist, kann Mozzarella durchaus etwas feuchter sein – was sich jedoch nicht bei einem Haushaltsbackofen eignet.

Mozzarella zum richtigen Zeitpunkt auf die Pizza legen

Einige Pizzabäcker aus Italien legen den Mozzarella erst nach dem Backen auf die Pizza – was aber natürlich Geschmacksache ist. Für wen das keine Option ist, kann den Mozzarella während des Backens auf die Pizza dazugeben. So kann der Käse backen, aber der Teig wird nicht matschig. Man sollte den Mozzarella jedoch nicht direkt zu Beginn des Backvorgangs auf die Pizza legen, da der Käse viel Flüssigkeit verliert und der Teig eher wässrig wird.

Mozzarella aus Quark – nur eine Notlösung

Im Supermarkt gibt es auch extra optimiertem Mozzarella für Pizza. Doch hier ist Vorsicht geboten, denn dieser besteht meist aus Quark und hat dadurch einen anderen Geschmack eines gewöhnlichen Mozzarellas. Zudem kann der Käse im Haushaltsofen verbrennen. Mozzarella auf der Pizza ist ein kulinarisches Erlebnis – wenn man einige Dinge dabei beachtet, kann dabei nichts schiefgehen.