Mobbing im Dschungelcamp? Mama von Giulia Siegel giftet gegen Kader Loth!

Seit Tagen distanzieren sich die Kandidaten des Sommer-Dschungelcamps von Giulia Siegel. Nun meldet sich ihre Mutter zu Wort und meint: Ihre Tochter wird vor laufenden Kameras gemobbt und giftet vor allem gegen Kader Loth.

Bei „Ich bin ein Star – Der Showdown der Dschungel-Legenden“ eckt Giulia Siegel immer wieder mit den anderen Kandidaten an. Die DJane scheint in jeden Konflikt verstrickt zu sein – mit dem freiwilligen Ausstieg von Hanka Rackwitz ist nun ihre letzte Verbündete gegangen. Nach dem Exit kämpft Giulia Siegel gegen die anderen Mitcamper an – nun schaltet sich sogar ihre Mutter ein und findet, dass ihre Tochter im Dschungelcamp gemobbt wird.

„Das ist ungerecht und unfair! Giulia hat es nicht verdient, dass die Leute so über sie reden! Das tut mir weh“, sagt Dunja Siegel in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Sie kritisiert zudem den Schnitt – es werden demnach nur Szenen gezeigt, wo ihre Tochter nicht gut wegkommt. Ihr wahrer Charakter wurde laut ihren Angaben nicht gezeigt: „Giulia ist ein liebevoller Mensch, hilfsbereit, beschützend. Ein Menschenfreund“, stellt ihre Mutter klar.

„Das ist schlimmstes Mobbing gegen Giulia!“

Sie gibt aber auch zu, dass ihre Tochter in einigen Situationen nicht ganz einfach ist: „Giulia ist vom Sternzeichen her ein doppelter Skorpion. Skorpione sticheln gern, das kann sie nicht ändern.“ Für das Verhalten der Gruppe findet Dunja Siegel jedoch eindeutige Worte: „Das ist schlimmstes Mobbing gegen Giulia!“

Kader Loth habe „einen widerlichen Charakter“

Besonders eine Mitcamperin sorge im südafrikanischen Urwald für Unruhe – und zwar Kader Loth. Laut der Mutter von Giulia Siegel habe sie „einen widerlichen Charakter“. Und sie teilt noch weiter aus: „Kader spielt Theater, beeinflusst mit falscher Zunge die anderen, um zu gewinnen. Dafür zieht sie alle Register.“

Nicht nur mit Kader Loth, auch mit Daniela Büchner krachte es gewaltig. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin hat als Teamchefin entschieden, dass Giulia Siegel das Kochen jemand anderem überlassen soll. Danach kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung – Danni gefiel vor allem der Ton von Giulia nicht. „Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht“, entgegnete die Schauspielerin darauf. Auch Kader Loth platzte der Kragen: „Du bist nicht kritikfähig, du bist ein Weichei“, schrie sie Giulia an.