Mit dieser Strategie will Thorsten Legat das Allstars-Dschungelcamp gewinnen!

Thorsten Legat will es nochmal wissen und geht erneut ins Dschungelcamp. In der Allstars-Staffel will der ehemalige Fußballer mit einer Strategie punkten.

Ab dem 15. August flimmert die Allstars-Version vom Dschungelcamp über die Bildschirme. 13 ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich noch einmal der Herausforderung. Zum Cast der Legenden-Staffel zum 20-jährigen Jubiläum der Show gehört auch Thorsten Legat.

„Ich habe eine gewisse Taktik, mit der ich ins Camp gehe“

Um bei den Zuschauern zu punkten, will sich Thorsten Legat vor allem als Teamplayer beweisen. „Mein Geheimnis ist, dass ich ruhiger geworden bin. Ich habe eine gewisse Taktik, mit der ich ins Camp gehe“, erklärt der Vater von Nico Legat gegenüber vip.de. Gedreht wurde auch nicht in Australien, sondern im Swadini Nationalpark in Südafrika. Dschungel-Fans dürften den Drehort bereits kennen: Hier fand während der Corona-Pandemie das Dschungelcamp im Jahr 2022 statt.

Und es gibt noch einen großen Unterschied zur regulären Staffel im Januar: Die Allstars-Staffel ist nicht live, sondern wurde aufgezeichnet. Das findet Thorsten Legat aber überhaupt nicht schlimm und sieht das sogar als Vorteil. „Dass die Zuschauer nicht voten, ist ein Vorteil für mich“, so der Reality-TV-Star. Auf die Gründe ging er jedoch nicht näher ein.

Eine Eskalation mit den anderen Kandidaten ist aber auch in Südafrika nicht auszuschließen. „Wenn es losgeht mit den Streitereien, dann kann ich mich anschleichen wie eine Klapperschlange und helfen“, meint Thorsten Legat. In der Show wolle er vor allem „real“ bleiben und den Zuschauern sowie anderen Kandidaten nichts vorspielen.

In der Legenden-Staffel kämpfen neben Thorsten Legat unter anderem Georgina Fleur, Sarah Knappik, Eric Stehfest, Daniela Büchner, Luigi Birofio sowie Elena Miras um die Allstars-Krone. Letztere soll wohl in der Show ausgerastet sein: „Dann gab es da nur so ein paar Brötchen, die hat sie dann wohl weggehauen und gesagt: ‚Ich bin Elena Miras, ich esse den Scheiß nicht'“, behauptete Sam Dylan gegenüber Promiflash.