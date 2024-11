Mit diesen Tricks wird ein Stollen besonders saftig

Weihnachtszeit ist Stollenzeit. Es ist nicht ganz einfach, den perfekten Stollen zu backen. Denn schnell wird er zu trocken. Mit einigen Tricks lässt sich das jedoch schnell lösen.

Das Gebäck mit Butter, Rosinen und Puderzucker darf für viele in der Adventszeit nicht fehlen. Vom klassischen Christstollen über Mandelstollen bis hin zum Butterstollen – die Variationen sind vielfältig. Beim Backen von einem Stollen kann jedoch einiges schiefgehen. Denn schließlich kommt es nicht nur auf die Hitze an, sondern auch auf die Zutaten bis hin zur Backzeit und Lagerung.

Mit Butter oder Quark wird der Stollen nicht trocken

Stollenteig ist empfindlich: Wird der Teig zu lange geknetet, wird er trocken. Denn dabei löst sich das Fett aus der Teigverbindung. Butter oder auch Quark sorgen dafür, dass der Stollen schön saftig wird. Sie geben dem Teig Feuchtigkeit, die im Gegensatz zu einfachen Flüssigkeiten länger im Teig bleibt. Auf diese Weise trocknet der Stollen nicht so schnell aus. Saftiger wird der Kuchen auch durch Zugabe von Marzipanrohmasse.

Mit diesen Tipps bekommt man einen trockenen Stollen wieder saftig

Den Stollen mit zerlassener Butter bestreichen

Wenn man den Stollen nach dem Backen mit zerlassener Butter bestreicht, sorgt das dafür, dass die Feuchtigkeit im Gepäck eingeschlossen wird. Anschließend kann man den Stollen mit Puderzucker bestreuen – so bekommt der Stollen eine besonders leckere Kruste. Die zusätzliche Zuckerhülle wirkt außerdem noch wie eine kleine Isolierschicht, die das Saftige in dem Stollen schützt.

Den Stollen mit Apfelstückchen lagern

Den Stollen kann man mit Apfelstücken lagern. Denn diese geben Feuchtigkeit ab – diese sollten in derselben Verpackung gelagert werden. Wichtig ist jedoch, dass die Apfelstücke täglich gewechselt werden, da diese sonst schimmeln könnten.

Den Stollen luftdicht verpacken

Wichtig ist auch, den Stollen luftdicht zu verpacken. Dafür wickelt man den Stollen in eine Frischhaltefolie – diese sollte eng am Gepäck anliegen. Darum kommt eine weitere Schicht Alufolie, wie merkur.de schreibt. Und wer auf Nummer sicher gehen will, kann den Stollen zusätzlich in eine Gefriertüte stecken – auch diese sollte luftdicht verschlossen sein.

Den Stollen kühl und trocken lagern

Den Stollen sollte man kühl und trocken lagern. Die perfekte Temperatur wären drei bis zehn Grad und eine Luftfeuchtigkeit um die 70 Prozent. Der beste Ort wäre der Keller. Wer keinen zur Verfügung hat, kann das Gepäck auch auf das Fensterbrett im Schlafzimmer aufbewahren.