Mit diesen Tricks werden Waffeln innen fluffig und außen knusprig

Außen knusprig, innen fluffig: So stellen sich die meisten wohl Waffeln vor. Damit diese jedoch perfekt gelingen, kann man einige Tricks anwenden.

Ob die herzförmige Variante oder nach belgischem Rezept: Frisch gebackene Waffeln sind einfach unglaublich lecker. Mit nur wenigen Zutaten sind die Leckereien schnell zubereitet und können mit verschiedensten Toppings wie Puderzucker, Schokocreme, Beeren und Co. serviert werden. Die meisten stellen sich die Waffeln außen knusprig und innen weich vor – das ist jedoch oft eine Herausforderung. Mit einigen Tricks gelingt das jedoch im Handumdrehen.

Mit diesen Tricks gelingen die perfekten Waffeln

Gleichmäßig gebackene Waffeln

Damit die Waffeln gleichmäßig mit einer schönen Hell-Dunkel-Schattierung gebacken werden, kommt es auf das Gerät an. Um die optimale Einstellung für die Backtemperatur und -dauer herauszufinden und je nach Gerät schwanken kann, ist es sinnvoll, eine Probewaffel zu backen.

Teig gleichmäßig verteilen

Das Waffeleisen muss zunächst vorgeheizt werden. Mit einem Backpinsel werden die beiden Backflächen eingefettet. Ein hoch erhitzbares neutrales Öl, etwa Sonnenblumenöl, ist dafür am besten geeignet. Mit einem Esslöffel oder einer kleinen Schöpfkelle gibt man etwas Teig mittig auf die untere Backfläche – damit der Teig nicht überläuft, sollte es nicht zu viel sein. Mit einem Silikonspatel sollte er gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt werden. So gelangt er perfekt in jedes Gitter des Eisens und wird nicht ungleichmäßig auf einer Seite nach außen gedrückt.

Mit dieser Geheimzutat werden Waffen innen fluffig

Etwas Backpulver lässt den Teig während des Backens aufgehen. Wenn man etwas Mineralwasser mit Kohlensäure vor dem Aufbacken in den Teig gibt, wird dieser weich. Mehl und Wasser immer im Wechsel in den Teig geben. Jedes Mal nur so viel Mehl hinzufügen, dass es vollständig untergerührt werden kann. Auch untergehobener Eischnee lässt die Waffeln fluffig werden.

So werden sie außen knusprig

Damit die Waffeln außen knusprig werden, kommt es auf die Backtemperatur an – und diese sollte dementsprechend hoch sein. Die Waffeln sollten nicht gestapelt, sondern nebeneinander gelegt werden – so können diese nämlich perfekt ausdampfen und werden außen nicht weich, sondern knusprig. Damit diese knusprig bleiben, bis die letzte Waffel gebacken ist, kann man die anderen auf ein Kuchengitter in den Backofen bei 100 Grad Umluft legen.

Süß und herzhaft

Ein Teil des Mehls kann ersetzt werden. Das gibt den Waffeln ein ganz besonderes Aroma. Kokosflocken, gemahlene Mandeln oder Nüsse können in das Mehl gegeben werden. Und mag man es etwas herzhaft, eignen sich dafür unter anderem Kräuter, Gewürze, Speckwürfel oder Röstzwiebeln.

Waffeln übrig?

Wenn Waffeln übrig bleiben, ist das kein Problem. Denn sie schmecken auch kalt. Und will man sie doch wieder warm und knusprig haben, steckt man diese einfach kurz in den Toaster. Und wenn man diese nicht in den kommenden Tagen verzehren will, kann man diese auch einfrieren.