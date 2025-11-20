Mit diesem Trick werden Kroketten außen knusprig und innen weich

Kroketten sind eine beliebte Beilage zu herzhaften Gerichten – auch in der Weihnachtszeit. Bei der Zubereitung sollten jedoch einige Dinge beachtet werden. Und mit einem Trick werden diese außen besonders knusprig.

Sie eignen sich hervorragend für ein Festessen: Außen kross und innen weich – so landen Kroketten im besten Fall auf dem Tisch. Das gelingt jedoch nicht immer! Die Kartoffel-Beilage kann in der Fritteuse, Heißluftfritteuse und Backofen zubereitet werden.

So werden Kroketten zubereitet

Kroketten in der Fritteuse

In einer Fritteuse werden Kroketten besonders knusprig und sind in wenigen Minuten goldbraun. Das Öl wird auf rund 180 Grad erhitzt. Damit sie schwimmen können, sollten Kroketten in kleinen Portionen frittiert werden. Auf einem Küchentuch kann man diese abtropfen – so wird man überschüssiges Fett los. Der Haken: Eine Fritteuse hat nicht jeder zu Hause.

Kroketten in der Heißluftfritteuse

Eine Heißluftfritteuse (auch „Airfryer“ genannt) ist dagegen nicht ganz so aufwendig und zaubert ebenfalls knusprige Kroketten. Diese auf bis zu 200 Grad vorheizen und danach benötigen die Kroketten rund 15 Minuten, bis sie goldbraun sind. Die meisten Kroketten aus der Tiefkühltruhe sind vorfrittiert und enthalten genügend Öl – nur in seltenen Fällen muss man diesbezüglich mit Öl nachhelfen. Die Zubereitung in der Heißluftfritteuse ist jedenfalls unkompliziert und sehr simpel. Und je nachdem können sie auch etwas fettärmer zubereitet werden, denn die Dosierung von Fett hat man selbst in der Hand.

Kroketten im Topf

Keine Fritteuse oder Heißluftfritteuse verfügbar? Diese Variante ist eher unüblich, aber durchaus möglich: Laut dem Portal „Chefkoch“ können die Kroketten auch in einem Topf zubereitet werden. Dafür sollte ein sehr hoher Topf mit einem eher kleinen Durchmesser verwendet werden, damit das heiße Fett nicht am Rand sprudelt und damit Gefahr läuft, dass man sich verbrennt. Um eine Portion Kroketten zubereiten, werden rund 1,5 L Frittieröl benötigt.

Kroketten im Backofen – mit einem Trick werden diese besonders knusprig

Die meisten bereiten die Kartoffel-Zulage im Backofen auf einem Backblech mit Backpapier zu. Der Ofen wird auf 180 Grad Celsius mit Ober-/Unterhitze vorgeheizt. Danach werden die Kroketten mit etwas Öl bestreicht und kommen dann in den Backofen – in rund 25 Minuten sind diese dann fertig. Ein Trick, damit die Kroketten besonders knusprig werden: Kurz vor Ende kann die Grillfunktion des Ofens angeschaltet werden – so bekommen diese eine extra krosse Textur.

Welches Öl eignet sich zum Frittieren?

Kaltgepresste Öle, auch Olivenöle mit dem Zusatz Nativ oder Virgine, sollten für das Frittieren lieber nicht verwendet werden. Frittieröl oder raffiniertes Sonnenblumen- oder Rapsöl eignen sich dafür hervorragend, denn diese setzen unter großer Hitze keine schädlichen Stoffe frei. Kokos- und Palmfette wären auch eine Alternative – allerdings sind diese Öle größtenteils regional nicht erhältlich.

Diese Fehler sollte man bei der Zubereitung vermeiden

Knusprige Kroketten ja, aber nicht zu trocken! Aus dem Grund sollte man diese nicht zu lange backen oder frittieren. Zudem sollten nicht zu viele Kroketten auf einmal zubereitet werden – in einer Fritteuse oder Backofen benötigen diese nämlich Platz, damit sie nicht aneinander kleben oder fettig werden. Damit sie gleichmäßig braun werden, sollten die Kroketten dazwischen unbedingt gewendet oder geschüttelt werden.