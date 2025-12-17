Mit diesem Trick verhindert man Klümpchen im Kakao

Ein heißer Kakao ist vor allem in der Winterzeit beliebt. Doch es kann passieren, dass sich nach der Zugabe des Kakaopulvers einige Klümpchen in dem Getränk bilden. Einige Hacks können Abhilfe schaffen.

Eine heiße Schokolade in der kalten Jahreszeit ist nicht nur lecker, sondern wärmt auch von innen. Dieses Getränk ist bei einem Filmabend einfach pure Gemütlichkeit in der Tasse.

Reines Kakaopulver lässt sich nicht gut in kalte Milch einrühren. „Kakaopulver ist hydrophob, also wasserabweisend“, erklärt Silke Raffeiner, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol. „Daher löst es sich schlecht in wässrigen Flüssigkeiten, zu welchen auch die Milch zählt. Mit einem kleinen Trick gelingt es trotzdem, Kakao ohne Klümpchen zuzubereiten“, so die Expertin weiter.

Dieser Hack verhindert Klümpchen in der heißen Schokolade

Und der Hack funktioniert so: Das Kakaopulver wird zunächst mit sehr wenig Milch in einer Tasse eingerührt. Es bildet sich dabei eine dicke Masse – diese verteilt die Kakaoteilchen gleichmäßig in der Milch und es bilden sich keine Klümpchen. Die Masse lässt sich sehr gut in Milch auflösen. Dieser Trick funktioniert auch bei anderen pulverförmigen Lebensmitteln wie Mehl oder Stärke. Wenn diese erst mit wenig Flüssigkeit angerührt wird, lässt sich diese hervorragend in Suppen oder Saucen auflösen.

Auch diese beiden Tricks können helfen

Ein Teesieb kann helfen, dass im Kakao keine Klümpchen entstehen. Auch ein Milchaufschäumer könnte eine sinnvolle Lösung sein, da er dabei hilft, das Kakaopulver gleichmäßiger und schneller in der Milch zu verteilen – dadurch bilden sich keine Klümpchen.

Im Netz wird in Foren außerdem noch ein ganz anderer Trick genannt. Zuerst das Pulver in die Tasse, dann mit etwas Leitungswasser vermengen und schließlich kommt die Milch hinzu. Auch bei dem Hack sollen sich keine Klümpchen bilden.

Was sollte man beim Kakaopulver beachten?

Viele Fertiggetränkepulver enthalten einen hohen Anteil an Zucker – teilweise mehr als 70 Prozent. Das ist verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Kakao selbst eigentlich gar keinen Zucker enthält. Die Variante mit reinem Kakaopulver ist eine gesündere Alternative. Die Zuckermenge kann man je nach seinem Geschmack selbst anpassen. Ein gutes Pulver bringt viel Geschmack mit, dass man eigentlich wenig oder gar keinen Zucker benötigt. Je höher der Fettgehalt ist, umso cremiger wird die heiße Schokolade. Kakaopulver von renommierten Herstellern bieten oft eine intensivere Kakao-Note.

Welche Milch eignet sich am besten?

Für Kakao eignen sich am besten Vollmilch für cremigen Geschmack oder Pflanzenmilch wie Mandelmilch. Hafermilch ist bei einer heißen Schokolade ebenfalls sehr beliebt, da sie von Natur aus eine Süße mitbringt. Kokosmilch hat ein exotisches Aroma und Sojamilch sorgt für eine hohe Cremigkeit. Einige setzen auf Wasser statt Milch, um Kalorien zu sparen. Jedoch ist diese Alternative weniger cremig, was auch Auswirkungen auf den Genuss haben kann.