Mit diesem Salz-Trick wird das Spiegelei noch besser

Wenn es um Eier geht, ist das Spiegelei besonders beliebt. Denn es ist nicht nur schnell zubereitet, sondern auch extrem lecker. Mit einem Salz-Trick können unschöne Punkte auf dem Dotter vermieden werden.

Was gibt es Leckeres, als ein köstliches Spiegelei? Die Zubereitung ist extrem schnell und lässt sich in wenigen Minuten in der Pfanne zaubern – ob am Morgen oder doch lieber abends mit Brot. Allerdings kann man bei der Zubereitung auch einen Fehler machen – das betrifft vor allem das Salz.

Darum sollte das Salz in die Pfanne und nicht auf das Spiegelei

Salz gehört beim Spiegelei einfach dazu. Die meisten streuen einfach eine Prise über das Spiegelei – der Handgriff ist schnell erledigt. Wenn das Salz jedoch auf dem Dotter landet, kann es unschöne Pünktchen geben. Und damit ist zumindest aus optischer Sicht das Spiegelei hin!

Doch man kann einen Trick anwenden! Denn statt das Spiegelei kann man einfach die beschichtete Pfanne salzen. Dieses streut man einfach auf mittlere Hitze in die zerlassene Butter – danach gibt man das Spiegelei dazu. So können die unschönen Punkte vermieden werden. Zum Schluss kann man dennoch eine kleine Prise auf das Eiweiß geben, jedoch nicht auf den Dotter! Das Spiegelei kann anschließend zusätzlich mit Pfeffer, Paprikapulver, Muskatnuss oder frischen Kräutern wie Schnittlauch verfeinert werden.

Auch darauf sollte man beim Spiegelei achten

Zum Braten eines Spiegeleis verwendet man am besten eine gusseiserne Pfanne. Wenn diese richtig gepflegt ist, bleibt das Spiegelei nicht kleben. Auch beschichteten Pfannen sind geeignet – jedoch ist die Lebensdauer bei einer solchen Pfanne nicht gering. Edelstahlpfannen nicht empfehlenswert, da das Spiegelei dort anklebt.

Als Fett eignen sich Butter sowie erhitzbare, geschmacksneutrale Öle. Ein hocherhitzbares Bratöl ist dann sinnvoll, wenn das Spiegelei auf hoher Hitze gebraten wird. Die wichtigste Zutat beim Spiegelei ist natürlich das Ei. Ist das Ei älter, zerläuft das Eigelb eher in der Pfanne – deshalb sollten lieber frische Bio-Eier verwendet werden.

Wie lange sollte das Spiegelei gebraten werden?

Ein Spiegelei zu braten, dauert nur wenige Minuten. Wenn man es schön knusprig und mit angebräuntem Rand essen will, sollte man es rund ein bis zwei Minuten länger in der Pfanne lassen. Das Spiegelei sollte schonend gebraten werden – die Pfanne sollte nur langsam erhitzt werden. Wenn man das Spiegelei lieber knusprig will, ist die mittlere Hitze empfehlenswert.